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'Altın için rüzgar tersine dönecek' Korkup satış yapana kötü haber 'İki ay sonra görecekler...' Sert düştü ama yükselişi...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
08.04.2025 09:33
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Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin ardından piyasalar yıllardır görmedikleri kayıpları yaşamaya başladı. Altın yatırımcısı kaos ortamında sarı metalin değer kaybettiğini görmesi ile endişe yaşarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları için konuştu. Peki, şu an da ons altın, gram altın ve çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar...

'Altın için rüzgar tersine dönecek' Korkup satış yapana kötü haber 'İki ay sonra görecekler...' Sert düştü ama yükselişi...

Altın fiyatları yükselecek mi? Trump'ın ek gümrük vergilerinin ardından altın fiyatları düşüşe geçti. 3 bin dolar barajını geçen ons altın 3 haftalık hızlı yükselişinin ardından aşağı yönlü hareketlenme yaşadı. Trump'ın kararları piyasaları çok sert bir şekilde etkilerken altın yatırımcısı sarı madenin nasıl etkilendiğini ve ilerleyen süreçte neler olacağını merak ediyor.
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**(Bir haftalık değişimi)

GRAM ALTIN NE KADAR?

Şuan da gram altın 3 bin 669 liradan satılırken en düşük seviye olarak 3 bin 640 lirayı gördü. Çeyrek altın ise 5 bin 997 liradan alıcı buluyorken en düşük 5 bin 951 liradan alıcı buldu.

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ONS ALTIN 3 BİN DOLAR SEVİYESİNİ YENİDEN GEÇTİ!

Ons altın fiyatı ise sabah saatlerinde 2 bin 997 dolar seviyesindeyken şu anda 3 bin 4 dolardan fiyatlanıyor.
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**(Bir haftalık değişimi)

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Altın piyasasında yaşanan bu sert değişimler yatırımcıların nasıl bir poziyon alacağına karar vermesinde zorluk yaşamasına neden olurken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, KRT TV'ye açıklamalarda bulundu.
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Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar için konuşan Memiş, ons altın için 2 aylık bir süre içerisinde 2 bin 800 dolar seviyesine kadar bir gerilemenin olabileceğini kaydetti ve, "Ons altının teknik olarak bir düzeltme yapması gerekiyor, önümüzdei aylarda bu düzeltmeyi yapması gerekiyor. Yıl içine baktığımız zaman ise yılın ikinci yarısında ons altın tarafında 3 bin 200 dolar seviyesinde, 1 yıllık süre içerisinde ise ons altın için 4 bin 200 dolar seviyesi hedef konumunda" sözlerini kullandı.

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"İKİNCİ YARIDAN SONRA GRAM ALTIN YÜKSELECEK"

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Gram altın için kısa vadede düşüş olacağını kaydeden Memiş, "Yılın ikinci yarısında gram altın tarafında hedefimiz 4 bin 500 lira. 12 aylık süre içerisinde gram altın tarafında 6 bin lira hedef konumunda. Kısa vadeli düşüş ve devamında ikinci yarıdan sonra yükseliş beklentisi devam ediyor"

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ALTIN ALMAYI BEKLEYENLER DİKKAT!

Kısa vadeli altın almak isteyenlere seslenen Memiş, altından uzak durmaları gerektiğini belirtti ve, "Uzun vadede altın güvenli liman ama kısa vadede teknik düşüşler yaşanabiliyor. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmayı geçici olarak görüyoruz. Ama birkaç ay sonra bunun etkisinin geçtiğini göreceğiz"
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"RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜĞÜNDE..."

Trump'ın vergi tarifelerinin ardından bir korkunun olduğunun ve panik satışlarının yaşandığının altını çizen Memiş, "Ama beraberinde rüzgar tersine döndüğünde altındaki hızlı yükselişi konuşacağız"
Korku ve endişe nedeni ile elindeki varlığı satanların hata yaptıklarını dile getiren Memiş, "Piyasalar daha çok düşecek diye satış yapanlar iki ay sonra rüzgar tersine döndüğünde ne kadar ucuza sattığını görmüş olacak. Korku ve panik ile işlem yapılmamalı" deyip sözlerini noktaladı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.681,31
3.681,71
% 1.11
09:44
Ons Altın / TL
113.166,25
113.230,72
% -1.9
03:13
Ons Altın / USD
3.012,62
3.012,93
% 1.03
09:59
Çeyrek Altın
5.890,10
6.019,60
% 1.11
09:44
Yarım Altın
11.743,38
12.039,20
% 1.11
09:44
Ziynet Altın
23.560,32
24.004,71
% 1.11
09:44
Cumhuriyet Altını
25.016,00
25.394,00
% -1.54
16:55
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