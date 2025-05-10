Altın için sert rüzgarlar esecek! Nisan ayının birincisi oldu ama... Uzman isim canlı yayında açıkladı 'Burada oyalanacak'

Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Sarı metalin yatırımcısı fiyatların nasıl şekilleneceğini merak ediyor. Jeopolitik gerilimler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması, Trump'ın politikaları nedeniyle dünyada oluşan belirsizlikler, gümrük savaşları derken altın tabelasında fiyatlar bir yukarı bir aşağı hareket ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın geçtiğimiz haftalarda 4 bin 305 lira seviyesini görerek tarihinde bir ilke imza atarken şu anda 4 bin 142 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşıda gram altın fiyatı ise 4 bin 194 liradan satışta

Ons altın ise 3 bin 500 dolar seviyesini görmüş ardından geri çekilmişti. Ons altının tekrar 3 bin 500 dolar seviyesini görüp görmeyeceği merak ediliyor. Şu anda ise ons altın 3 bin 324 dolar seviyesine.

KÜLÇE ALTIN GETİRİDE BİR NUMARA OLDU

Çeyrek altın ise 6 bin 627 liradan alıcı buluyor. Altın, yükselişleri ile Nisan ayında yatırımcısını en fazla güldüren yatırım aracı oldu. Buna göre, Nisan ayında en çok kazandıran yatırım aracı yüzde 8,54 ile külçe altın oldu. Külçe altını euro ve mevduat faizleri takip etti.



DEV BANKADAN 4 BİN DOLAR TAHMİNİ

Altın fiyatlarının daha ne kadar yükseleceği merak edilirken JPMorgan'ın Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Grace Peters, küresel ve ABD ekonomisinde büyümenin sürdüğü senaryoda altın fiyatlarının önümüzdeki 12 ayda 4.000 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.



Altın için beklentiler sürerken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın fiyatları için açıklamada bulundu. Memiş, Hindistan-Pakistan gerilimi sonrası ons altının yükseldiğini ancak çok kalıcı olmadığını ifade etti.



MAYIS AYI SERT GEÇECEK

Memiş, sert dalgalanmaların Mayıs için geçerli olduğunu kaydederek şu sözleri kullandı:



"Ons altın tarafında 3 bin 200 dolar seviyesi kritik bir seviye, yukarı tarafta da 3 bin 430 dolar seviyeside kritik bir direnç seviyesi. Bu bant aralığını takip etmeye devam ediyorum. Burada altın dinlenecek, oyalanacak. Hem haftalık hem de günlük kapanışlarda geniş bant aralığında seyredecek. Ons altın tarafında 3 bin doların altına sarkacağını düşünüyorum. Yılın ikinci yarısında beklentim 3 bin 500 dolar seviyesini bekliyorum, bu seviye kırıldıktan snra 3 bin 700 dolar 3 bin 800 dolar seviyesinde beklentim var"