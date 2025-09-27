FİNANS

Altın için son 96 gün 'Odaklandık' 46 yılın rekorunu kırdı! 'Acele etmeyin' uyarısı geldi

Gram altın 5 bin lirayı geçti. Uzman isimlerden 2025 tahminlerini 4 bin 500 seviyesinde tutuyorken gram altın yılın bitmesine 3 ay kala rekor üstüne rekor kırdı. Ons altın son 46 yılın rekorunu kırdı. Altın piyasalarında yaşanan rekorların ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Jeopolitik gerilimler, küresel belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması gibi etkenler altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. 5 bin lirayı geçerek rekor kıran gram altın, tarihinde hiç görmediği rakamları görüyor.

1979'DAN BERİ BİR İLK

Altın biriktirenler fiyatlardan memnunken altın almak isteyenler ise fiyatların ne zaman düşeceğini merak ediyor. 1979 yılından beri tarihinin en yüksek seviyesine ulaşan gram altının 2026'da ne kadar olacağı merak ediliyor.

"2026'YA ODAKLANDIK"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, CNNTÜRK'e yaptığı açıklamada şu cümleleri kurdu:

"Gram altın, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı, 5 bin 200 lira seviyesini test etti. Gram altın için 2026'ya odaklandık. Burada, 6 bin 350 devamında ise 6 bin 500 lira seviyesini bekliyoruz. Elinde nakit bulunduranlar kar satışlarını bekliyor. Hafif de olsa bir kar satışı bekliyoruz. Ama nakiye ihtiyacı olmayan altın yatırımcısının acele etmemesi lazım. Yükseliş beklentimiz devam ediyor"

2026 için beklentilerini de açıklayan Memiş, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Ons altın için 4 bin dolar devamında ise 4 bin 250 dolar seviyesi. Merkez bankalarının faiz indirme politikası, jeopolitik belirsizlikler altın fiyatlarının desteklemeye devam ediyor. Gram altın tarafında yine 2026'ya odaklandık.Burada, 6 bin 350 devamında ise 6 bin 500 lira seviyesini bekliyoruz"
27 Eylül 2025 tarihinde gram altın, ons altın, çeyrek altın, yarım altın, Cumhuriyet altın, tam altın ne kadar? Kapalı Çarşı'da güncel gram altın fiyatları... Altın tabelasında son durum...

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.024,76
5.025,55
% 0.5
23:59
Ons Altın / TL
156.170,67
156.410,65
% 0.49
23:59
Ons Altın / USD
3.759,95
3.760,54
% 0.3
23:59
Çeyrek Altın
8.039,61
8.216,77
% 0.5
23:59
Yarım Altın
16.028,97
16.433,53
% 0.5
23:59
Ziynet Altın
32.158,44
32.766,55
% 0
23:59
Cumhuriyet Altını
34.337,00
34.856,00
% 0.16
13:09
