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'Altın için 'sonuna geldik' dedi! 'Sürpriz değil' diyerek yönü açıkladı 'Yeni rekor' tahmini

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Altın yatırımcısı, dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatlarına kilitlenmiş durumda. Bir süredir düşüş hareketi gösteren altın, yatırımcısını her bir yükseliş yönlü hareketiyle heyecanlandırıyor. Ancak bundan sonra altının yönünün ne olacağı ve yükselişe geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Uzman isimden, altın fiyatlarındaki dinlenmenin sonuna gelindiğine dair dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

'Altın için 'sonuna geldik' dedi! 'Sürpriz değil' diyerek yönü açıkladı 'Yeni rekor' tahmini
Hande Dağ

Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altında son durum ne? Bir süredir düşüş hareketi gösteren altında, her yükseliş yönlü hareket altın yatırımcısında merak uyandırıyor. Peki, altında yeni rekorlar gelecek mi? Altın yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim altın fiyatlarına dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Altın için sonuna geldik dedi! Sürpriz değil diyerek yönü açıkladı Yeni rekor tahmini 1

Altın için sonuna geldik dedi! Sürpriz değil diyerek yönü açıkladı Yeni rekor tahmini 2

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatı sabah saatlerinde 4269 TL seviyelerinde seyrediyor.

Altın için sonuna geldik dedi! Sürpriz değil diyerek yönü açıkladı Yeni rekor tahmini 3

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın ise sabah saatlerinde 3320 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.

Altın için sonuna geldik dedi! Sürpriz değil diyerek yönü açıkladı Yeni rekor tahmini 4

"ARTIK DİNLENMENİN SONUNA GELDİK"

A Para yayınında konuşan Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş "Düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum. Altın fiyatları 3 haftadır dinleniyor. Artık bu dinlenmenin sonuna geldik. Altının ons ve gram fiyatında artık yön yukarı" dedi.

Altın için sonuna geldik dedi! Sürpriz değil diyerek yönü açıkladı Yeni rekor tahmini 5

"YÜKSELİŞ TRENDİNE DEVAM EDER"

Memiş "Artık rüzgar tersine döner ve altın fiyatları yine kaldığı yerden yükseliş trendine devam eder. Yeni rekorlar gelebilir. Altının ons ve gram fiyatında yaşanan düşüşlerin kalıcı olmasını beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Altın için sonuna geldik dedi! Sürpriz değil diyerek yönü açıkladı Yeni rekor tahmini 6

"ARTIK SÜRPRİZ DEĞİL"

Memiş "Ben önümüzdeki haftadan itibaren altın fiyatlarında güçlü duruşun devam edeceğini tahmin ediyorum. Ağustos ayında yine altının ons ve gram tarafında bir boğa piyasası beklediğimi söyleyebilirim. Kasım ayına kadar devam edecek. Bu yükseliş trendi benim için artık sürpriz değil. Altın tarafında zaten aylarca devam eden bir dinlenme trendi bekliyorduk. O 3 aydır gerçekleşti. Artık altın tarafındaki dinlenme süreci bitmiştir. Artık altın fiyatları bundan sonraki seyrinde yukarı yönlü hareketlerine de devam edeceğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Altın için sonuna geldik dedi! Sürpriz değil diyerek yönü açıkladı Yeni rekor tahmini 7

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.277,80
4.278,16
% 0.27
08:26
Ons Altın / TL
132.964,59
133.030,40
% 0.23
08:41
Ons Altın / USD
3.321,30
3.321,55
% 0.24
08:41
Çeyrek Altın
6.844,47
6.994,79
% 0.27
08:26
Yarım Altın
13.646,00
13.989,49
% 0.27
08:26
Ziynet Altın
27.377,89
27.893,58
% 0.27
08:26
Cumhuriyet Altını
28.226,00
28.652,00
% -0.34
17:05
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