Bit pazarından 50 liraya aldığı çerçevenin değeri ödediği parayı katladı!

Indiana'da ikinci el mağazasında alışveriş yapan bir kadın, görünüşünü beğenerek satın aldığı çerçevenin gerçek değerini sonradan fark etti. Üzerindeki damga ve etiketi inceleyen kadın, gümüşten üretilen çerçeveyi 1 doların (yaklaşık 50 TL) altında bir fiyata aldığını, ürünün yeniden satış değerinin ise yaklaşık 150 dolar (yaklaşık 7.464 TL) olabileceğini hesapladı.

ÇERÇEVEDEKİ DAMGA GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan Tatiana Brito, Gary kentindeki Goodwill mağazasında alışveriş yaptığı sırada dikkatini çeken bir çerçeveyi satın aldı. Başlangıçta yalnızca görünümünü beğendiği ürünü arabasına döndükten sonra daha yakından inceleyen Brito, üzerindeki damgayı ve etiketi fark etti.

Newsweek'te yer alan bilgilere göre çerçevenin üzerindeki etikette, ürünün kurşun ve nikel içermeyen 925 ayar saf gümüşten üretildiği ve Yunanistan'da yapıldığı belirtiliyordu. Çerçevede bulunan 925 numaralı damga da ürünün yüzde 92,5 oranında saf gümüş içeren sterling gümüşten üretildiğini gösteriyordu.

Brito, Newsweek'e yaptığı açıklamada, “Güzel bir çerçeve olmasının dışında başlangıçta üzerinde fazla durmadım. Ancak arabama binip daha dikkatli baktığımda damgayı fark ettim ve ardından etiketi okudum” dedi.

GÜMÜŞÜN DEĞERİ YÜKSELDİ, İKİNCİ EL ÜRÜNLERİ ÖNE ÇIKTI

Çerçevenin değerini artıran unsurlardan biri de gümüş fiyatlarındaki yükseliş oldu. Haberde aktarılan verilere göre gümüşün ons fiyatı, Ağustos 2025'te yaklaşık 40 dolar (yaklaşık 1.990 TL) seviyesindeyken Ağustos 2026'da 67 doların (yaklaşık 3.334 TL) üzerine çıktı.

Fiyatlardaki artışta özellikle güneş enerjisi ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü endüstriyel talep ile yatırımcıların değerli metallere yönelik ilgisinin devam etmesi etkili oldu.

Buna karşın bazı ikinci el mağazalarında ürünlerin üzerindeki ayar ve orijinallik damgaları gözden kaçabiliyor. Bu durum, değerli metallerden üretilen eşyaların gerçek değerlerinin altında fiyatlarla satışa sunulmasına neden olabiliyor.

Brito, çerçeveyi 1 doların (yaklaşık 50 TL) altında bir fiyata satın aldığını belirtirken yaptığı hesaplamaya göre ürünün yeniden satış değerinin yaklaşık 150 dolar (yaklaşık 7.464 TL) olabileceğini düşünüyor. Bu alışverişini en iyi üç ikinci el mağazası keşfi arasında gösteren Brito, son dönemde bulduğu ürünleri yeniden satarak faturalarını ödemeye katkı sağladığını da ifade etti.

İKİNCİ EL PAZARI 56 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

İkinci el eşya alışverişi, ABD'de giderek daha fazla ilgi görüyor. Capital One Shopping tarafından yayımlanan verilere göre ülkedeki ikinci el ürün pazarı, 2025 yılında yıllık yüzde 14,3 büyüyerek 56 milyar dolara ulaştı.

Goodwill mağazalarının satılamayan ürünleri bir araya getirdiği eşya kutuları da uygun fiyatlı ve değerli parçalar arayanların ilgisini çekiyor. Bu kutulardan daha önce 10 dolara (498 TL)satılan ancak değeri 1.000 dolar (49.760 TL) olan bir elbise ile yalnızca 2 dolara (100 TL) alınan 1970'li yıllardan kalma bir gaz lambası gibi dikkat çekici ürünler bulundu.

İkinci el alışverişinde ürünlerin üzerindeki damgaları, üretim bilgilerini ve malzeme özelliklerini tanımak, gerçek değerinin altında satılan eşyaları bulma açısından önem taşıyor. Brito'nun keşfi de düşük bir bedelle alınan bir ürünün, doğru ayrıntı fark edildiğinde önemli bir kazanç potansiyeli taşıyabileceğini gösterdi.