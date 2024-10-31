Altın için 'Stres yapmayın' deyip o seviyeyi işaret etti: Şaşırtıcı olmaz! 'Gram altın yatırımcısı onu takip etmeli'

Altında son durum ne? Altın fiyatları daha da yükselir mi? Altın fiyatları düşecek mi? Herkes bu soruların yanıtını merak ediyor. Altına yatırım yapan ya da yapmayı düşünenler uzmanların altınla ilgili tahminlerini de araştırıyor. Finans Analisti İslam Memiş'ten de altın almayı düşünenlere ya da elinde altın bulunduranlara çarpıcı uyarılar geldi. İşte altınla ilgili tüm detaylar...

"HER GÜN YENİ BİR REKOR TAZELEMEYE DEVAM EDİYOR"

CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Finans Analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Biz 2024 yılına ilişkin kamuoyuna şöyle bir açıklama yapmıştık; bir sloganımız vardı, 2024 yılında altın altın çağını yaşayacak. Bugüne kadar geldiğimiz noktada yüzde 50'den fazla bir getiri var gram altın tarafında. Her gün yeni bir rekor tazelemeye devam ediyor hem ons altın tarafında hem gram altın tarafında ki bu yükselişlere daha döviz kurları destek vermedi, dolar destek vermedi. Ama buna rağmen yine özellikle 18 Eylül'e kadar Merkez bankalarını fiyatlayan ve 18 Eylül'den sonra jeopolitik gerilimleri, küresel ekonomiye dair belirsizlikleri fiyatlayan bir yükseliş trendine girdi. Bugünkü (dün) rekoru da 2790 dolar seviyesi ons altında.

"ARALIK AYINDAN MART AYINA KADAR KÜRESEL EKONOMİYE DAİR BÜYÜK BİR TUFAN BEKLİYORUZ"

Kısa vadeyi, orta vadeyi birbirinden ayırt etmek lazım. Orta ve uzun vadede beklentim şu şekilde ons altın tarafında; 3000-3500 dolar aralığında 2025 yılında bu yükselişi destekleyen bir yükseliş trendi olabilir. Neden? Çünkü yine jeopolitik gerilimler, savaş birinci başlığımız, yine küresel ekonomiye dair belirsizlikler devam ediyor. Özellikle Aralık ayında başlamasını beklediğimiz ve Mart ayına kadar sürecek olan küresel ekonomiye dair büyük bir tufan bekliyoruz.

"2025 YILINDA YÜKSELİŞLERİN DEVAM EDECEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Yani bu büyüme endişeleri, borç riski gibi birçok etken altın fiyatlarının tekrar güvenli liman gömleğini giymesine destek verebilir. 2025 yılında ons altın tarafında ve gram altın tarafında bu yükselişlerin devam edeceğini beklemeye devam ediyoruz uzun vadede.

"SATIŞ GELMESİ ŞAŞIRTICI OLMAMALI"

Ancak kısa vadeye baktığımız zaman bu kadar agresif yükselişler olduktan sonra mutlaka teknik olarak bir satış gelmesi gerekiyor. Mesela ons altın tarafında 2600 dolar seviyesine kadar bir satış gelmesi şaşırtıcı olmamalı. Haliyle gram altın yatırımcısı da Türkiye'de gram altın yatırımcısı daha fazla olduğu için ons altını takip etmeli. Ons altın nereye gram altın oraya, modelimiz bu.

NE ZAMAN ALTIN ALMALI?

İki türlü yatırımcı var; elinde altın bulunduranlar, altın alımı için gecikmiş olanlar veya fırsat kollayanlar, altın borcu olanlar, önümüzdeki yıl düğün yapacaklar. Şimdi, elinde altın bulunduranlara eğer nakde ihtiyacınız yoksa bekleyin uyarılarımız devam ediyor. Ancak alım için fırsat kollayan, tekrar eline yeni para geçmiş olanlara diyoruz ki; böyle bir stres yapmayın, gerilmeyin çünkü kar satışları piyasalarda mutlaka teknik olarak olur, o birkaç hafta yani şu Amerikan seçimleri var 5 Kasım tarihinde, bu seçimleri bir atlatalım, ondan sonra düzeltme hareketleri gelsin, oradan tekrar alım yapılabilir.

"ONS ALTINI TAKİP ETMESİ LAZIM GRAM ALTIN YATIRIMCISININ"

Ons altını takip etmesi lazım gram altın yatırımcısının. Ons altın tarafında da 2.700 dolar seviyesinin altına sarkmalarda gram altın yatırımcısı alıp tekrar işini görebilir.

Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman özellikle 2025 yılında gram altın tarafında beklentimiz 4000-4500 lira aralığında ve dolayısıyla da o kar satışları, düzeltme hareketleri bekliyoruz kısa vadede, satışlar bekliyoruz. O da yılın son satışları olacağını söyleyebilirim"