Bakan Çiftçi duyurdu! Kalıcı konutlarda peşin ödemeye yüzde 74 indirim

6 Şubat 2023 tarihinde 11 ilimizi etkileyen depremlerde birçok canımızı yitirmiştik. Yürütülen kalıcı konut projeleriyle alakalı Bakan Çiftçi'den açıklama geldi.

PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 74 İNDİRİM

Bakan Çiftçi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ KALICI KONUTLARDA PEŞİN ÖDEMEYE YÜZDE 74 İNDİRİM

Bir ailenin yuvasında huzurla yaşaması, bir esnafımızın alın teriyle kazancını sürdürmesi, geleceğe güvenle bakabilmesi bizim için her şeyden kıymetlidir.

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde, afet konutları ve iş yerleri için hak sahibi vatandaşlarımıza önemli ödeme kolaylıkları sağlanıyor.

Borçlandırma süreci kapsamında hak sahibi vatandaşlarımıza Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, peşin ödemelerde 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçerli; konutlarda %74, iş yerlerinde %48 indirim uygulanıyor.

Taksitli ödemelerde ise, vatandaşlarımıza konut teslim tarihinden itibaren 2 yıl ödemesiz 18 yıl vadeli ödeme imkânı sunuluyor.

Bizim devlet anlayışımızda vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, yükünü hafifletmek ve ihtiyaç duyduğu her an yanında olmak esastır.

İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığımız olarak milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceğiz.

Sağlanan bu kolaylıkların tüm hak sahibi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum."