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Altın için tarih verdi! Bugüne dikkat, her şey değişebilir... Kuyumcuya gitmeden bu uyarıya kulak verin

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.02.2025 08:50
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Altın ne kadar olacak? Çeyrek altın, gram altın, Cumhuriyet altını geçtiğimiz hafta rekor üstüne rekor kırmıştı. Yılbaşından beri yüzde 12.6 oranında değer kazanan altın yatırımcısının yüzünü güldürdü. Peki, yükselişine bazen soluk vererek devam eden altın için alımlar nasıl yapılmalı. Ekonomist Hikmet Baydar, altın için merak edilenleri yanıtladı. İşte detaylar...

Altın için tarih verdi! Bugüne dikkat, her şey değişebilir... Kuyumcuya gitmeden bu uyarıya kulak verin

2024 yılında altın yatırımcısına yüzde 27 değer kazandıran altın yılbaşından beri gram altın tarafından yüzde 12.6 oranında kazandırırken altın fonlarında getiri yüzde 15'i buldu. Özellikle Trump'ın 20 Ocak tarihinde ABD'nin başkanlık koltuğuna oturması ile sarı maden tırmanışını yükseltti. Trump'ın ticari anlamdaki hamleleri, küresel piyasalar için belirsiz kalan politikaları altının yükselmesinde en büyük etken olarak karşımıza çıkıyor.

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BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ise altını tetikleyen bir diğer etken oldu. Ayrıca enflasyonun yüksek gelmesi Fed'in faiz indirimi sürecine ara vereceğine dair de beklentiler oluştu. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ise altın fiyatlarını baskıladı.

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TRUMP ETKİSİ ALTINI YÜKSELTİYOR

Cuma günü altın yeni rekorlar kırarken sert bir düşüş yaşadı. Ekonomist Hikmet Baydar altın için Milliyet'e açıklamalarda bulundu. Baydar, Trump'ın gümrük hamlelerine değinerek, "Yurt iç piyasada yaratacağı fiyat artışlarına karşı altın üreticileri ciddi miktarda altın alımı yapmıştı. Son zamanlarda fiyatlardaki artışın da sebebi de buydu. Alım doyuma erişene kadar piyasanın altın alım eğilimine girmesi her an mümkün" şeklinde konuştu.

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ALTINDA FİYATLAR YUKARI KAYABİLİR

Baydar, kademeli alımın mantıklı olabileceğini vurgulayarak, "O yüzden dalgalanmanın dibini kestirmek de zor. Ancak tarifelerin fiyatlara yukarı yönlü sebep olacağı açıktır" dedi.

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17 ŞUBAT TARİHİNE DİKKAT!

Bugüne dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Baydar, cuma gününe göre altın fiyatlarının daha düşük olabileceğini kaydetti. Baydar, "Gram altında destek olarak 3 bin 254 TL seviyelerini öne çıkarabiliriz. Gram altında yeni zirve için ons altın hareketine bağlı yükselişler söz konusu olabileceğini ifade etmek isterim" cümlelerini kurdu.

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ALTIN FONLARINDA İÇERİK ÖNEMLİ

Altına dayalı fonların içeriğinin çok önemli olduğunun altını çizen Baydar, altın oranı yüksek olan fonların getirilerinin altın ile paralellik oluşturabileceğini kaydetti.

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Baydar, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Öte yandan ABD’de tarife değişikliği nedeniyle fiyatların artacağı korkusu emtia fiyatlarına da yansımış durumda. O nedenle emtia fonlarında da kazançlar, altın fonlarında olduğu gibi artmaktadır. Tüm emtialarda da benzer mantıkla alımlar yaşanmış durumda. İşte bu tedirginlik de ABD enflasyon kaygılarını da tetikliyor.”

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.369,01
3.369,62
% 0.26
09:13
Ons Altın / TL
104.701,69
104.763,87
% 0.2
09:28
Ons Altın / USD
2.889,89
2.890,33
% 0.16
09:28
Çeyrek Altın
5.390,41
5.509,33
% 0.26
09:13
Yarım Altın
10.747,13
11.018,67
% 0.26
09:13
Ziynet Altın
21.561,63
21.969,94
% 0.26
09:13
Cumhuriyet Altını
22.777,00
23.121,00
% -0.55
13:00
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Altın çeyrek altın kaç lira gram altın ne kadar
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