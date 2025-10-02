Altın için yol ayrımı! Dev banka tahminini açıkladı ama tablo bambaşka, risk devam ediyor...

Altın bu hafta hareketli anlar yaşadı. Altı piyasasında hızlı hareketliliği ise yatırımcı yakından takip ediyor. Dev bankalar altın için tahminlerini paylaşırken 5 bin lirayı geçen gram altının 2025'i kaç liradan kapatacağı merak konusu. Faiz indirimi beklentileri, dolardaki hafif yükseliş, jeopolitik gerilimler, merkez bankalarını altın alımlarını hızlandırması gibi etkenler altın fiyatlarının yukarı yönlü tırmanmasına neden oldu.

5 BİN DOLAR TAHMİNİ

ABD'li Goldman Sachs, özel yatırımcıların güçlü ilgisi ve ETF girişlerindeki artış nedeniyle altının ons fiyatının 2026 için belirlenen 4.000-4.300 dolar seviyelerinin de üzerine çıkabileceğini öngörüyor. Ayrıca, 5 bin dolara yaklaşma ihtimaline de dikkat çekti. Yeni güne yatay başlayan altın fiyatları için dev banka, altının kendi tahminlerinden bile daha yukarı seviyelere yükselebileceğinin altını çizdi.

YÜZDE 47 DEĞER KAZANDI

29 Ağustos'tan bu yana altın yüzde 12 yükseldi ve ikinci ile üçüncü çeyreğin büyük bölümünü geçirdiği 3.200-3.450 dolar aralığının üzerine çıktı. Yıl başından bu yana ise yüzde 47 değer kazanan altın, 1979’dan bu yana en büyük yıllık yükselişine doğru ilerliyor. Bu yükselişi merkez bankalarının koordineli alımları ve ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine yeniden başlaması destekledi.

DÜN REKOR KIRMIŞTI!

Altın, ABD hükümetinin kapanmasının yarattığı belirsizlik ve özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla yatırımcıların Fed’den faiz indirimi beklentilerini artırmasının ardından rekor seviyelere ulaşmıştı.



Dün 3 bin 895 dolara kadar yükselen ons altın tarihi zirvesini gördü. Bugün ise bu zirvenin altında seyrediyor. Şu saatlerde ons altın, 3 bin 867 dolar seviyesinde görülüyor. Gram altın resmi rakamlarda dün 5 bin 215 lirayı görerek rekor kırdıktan sonra 09.55'te 5 bin 173 lirada bulunuyor.