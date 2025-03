Altın kafa karışıklığı yarattı! Uzman isim 'fiyata odaklanmayın' diyerek açıkladı 'O rakamları konuşacağız'

Altın fiyatlarında son durum! Gram altın, vatandaşlar tarafından bir süredir dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatları bir yükselip bir düşerken son olarak yeniden yükseliş hareketi gösterdi. Gram altın saat 15.41 itibarıyla 3469 TL seviyesinde, Kapalı Çarşı'da ise 3501 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise 2943 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Peki, altının bundan sonra yönü ne olacak? İşte altın tahmin ve yorumları...

"HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLAYACAK GİBİ DURUYOR"

CNN Türk yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Bu hafta küresel piyasalar için çok önemliydi. Dün Amerika'da enflasyon verisi açıklandı ve piyasaların beklentisinin altında açıklandı. Yüzde 2.9 beklenirken yüzde 2.8 olarak açıklandı. Bu da altın fiyatlarının yükselişlerini destekledi. Yaklaşık 30 dolar civarında bir yükseliş gördük ons altın tarafında, gram altın tarafında da 35 lira civarında bir yükseliş gördük dünle bugün arasında. 2965 dolar seviyesi zirve seviyeydi, bu seviyeye az kaldı, yine yükselişle haftayı tamamlayacak gibi duruyor"

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

Altının bundan sonraki yönü ile alakalı da konuşan Memiş "Orta ve uzun vadede yükseliş beklentimiz devam ediyor bu yılın ikinci yarısı ile alakalı. 3050 - 3080 dolar seviyeleri. Gram altın tarafında 4000 - 4500 lira seviyesiyle alakalı yılın ikinci yarısındaki beklentimiz devam ediyor. Ancak kısa vadede yine aşağıda teknik olarak boşluk alanlar var ons altın tarafında; 2800 dolar ve altındaki rakamlar. İşte bu seviyeler ne zaman görülecek bunu yakından analiz etmeye devam ediyoruz. Büyük bir ihtimalle Rusya Ukrayna arasında bir barış haberi gelirse, ikincisi yine vergi tehditlerinin arkasındaki iyimser açıklamalar gelirse Trump tarafından, bu sefer o zaman da olabilir ama mutlaka teknik olarak düzeltmeye ihtiyacı var, o sağlıklı yükselişlerini devam ettirmesi için. O yüzden ons altın tarafını ayrı gram altın tarafını ayrı ayrı yorumlamak lazım ve yatırımcılar da ayrı ayrı takip etmek zorunda" dedi.

ALTINDA YENİ REKOR GELİR Mİ?

Altında yeni rekorlar gelip gelmeyeceği de merak ediliyor. Memiş bununla alakalı "Evet ama yılın ikinci yarısına odaklanmak lazım. Yılın ilk yarısı riskli yani şu anda ilk çeyrek bitecek, ilk çeyrekte yükselen bir ons altın ve gram altın gördük. Ons altın tarafında yüzde 12, gram altın tarafında yüzde 16'lık bir değer artışları gördük. Çok agresif bir şekilde yükseldiği için o düzeltmelerin mutlaka yaşanması lazım. Yılın ikinci çeyreğine dikkat etmek lazım. Çünkü düşüş yönlü dikkat etmek lazım ama yılın 3. ve 4. çeyreğinde yine yükseliş yönlü beklentimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kafası karışık altın yatırımcıları için de konuşan Memiş "Kafalarının karışık olmasına hiç neden yok. Çünkü fiyata değil miktara odaklanması lazım yatırımcısının. Yani 3050 lira seviyesinden yıla başlayan gram altın bugün 3500 lira seviyesinin üzerinde. Yılın ikinci yarısında yıl sonuna kadar 4000 - 4500 lira aralığını bekliyoruz ve gram altın zaten doğal olarak her yıl yüzde 50 ve üzerinde bir getiri sağlıyor. O yüzden fiyatı konuşmaya, fiyata odaklanmaya gerek yok. Eline geçen parayla her ay gram altınını al, biriktirmeye devam et. Ama profesyonel yatırımcılar, büyük yatırımcılar da ons altın üzerinde hareketlilik yaptığı için onlar daha çok etkileniyor bu piyasadan ve onların hareketleri daha farklı. Gelenekçi yatırımcılar sürekli miktara odaklanacak. Mesela nakde ihtiyacın yok, ev almayacaksın, araba almayacaksın ama elinde altının var; bulundurmaya devam et. Evet kısa vadeli dalgalanmalar... mesela 2 hafta önce sert düşüşler gördük. Ons altın tarafında 100 dolar, gram altın tarafında 195 lira düşüşler gördük ama ne oldu bir hafta sonra tekrar yükseldi. Bugün ne oldu? Tekrar yeni rekorlar görmeye devam ettik. O düşüşler çok kalıcı olmuyor. O yüzden yatırımcıların odaklanması gereken şey miktar, fiyat değil" dedi.

Devamında Memiş "Fiyata baktığınız zaman bugün 3500 lira, belki 2 ay sonra 3700 lirayı konuşacağız, Temmuz ayında 3800 lirayı konuşacağız ve muhtemelen yılın 3. çeyreğinde 4000 lira seviyesinin üzerinde konuşacağız. O yüzden fiyata odaklanmamak gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

ALTINDA ALIM FIRSATI VAR MI?

Altın almak isteyenler için ise Memiş "Bir altın fırsatı doğup doğmadığıyla ilgili Memiş "Şu anda gram altın tarafında gram altın yatırımcısına her zaman diyoruz ki; almaya devam edin ama ons altın yatırımcısına diyoruz ki yani dolarla altın alacak yatırımcıya, bekleyin acele etmeyin aşağıda boşluk alanlar var, öyle ya da böyle o teknik olarak o boşluk alanlar bir şekilde dolacak. Evet yukarıda 3050 - 3080 dolar seviyeleri var ama ramak kaldı zaten tepelerde geziniyor altın fiyatları. Biraz dinlenmesi lazım. O boşluk alanlarının mutlaka dolması gerekiyor. Sabırla kenarda ons altının düştüğünü beklemek lazım" dedi.