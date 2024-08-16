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Altın kendi rekorunu kırdı! Analistler yorumladı

16.08.2024 17:44
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Uzmanlar ekonomi piyasasında özellikle Çarşamba gününden sonraya dikkatleri çekmişken, altın bir rekora daha koştu. Geçen haftalarda altında ufak bir gerilemeyle devam etmişti. Bu hafta ise, ons altın haftanın son işlem gününde 2 bin 490 doların üzerine yükselerek yeni rekor seviyeyi kırdı.

Altın kendi rekorunu kırdı! Analistler yorumladı

Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Eylül ayında faizleri düşüreceğine dair umutları yeşertmişti. Dün altının ons fiyatındaki değer kazancına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,50 yükselişle 2 bin 656 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 2 bin 660 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 417 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 599 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 2 bin 456 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 2 bin 455 dolardan işlem gördü.

ENFLASYON VERİLERİ FİYAT BASKILARININ HAFİFLEDİĞİNE İŞARET ETTİ

ABD'de bu hafta açıklanan enflasyon verilerinin fiyat baskılarının hafiflediğine işaret etmesi sonrası dün açıklanan perakende satış verileri de tüketici harcamalarının güçlü kaldığını gösterdi. Buna göre, ABD'de perakende satışlar, Temmuz’da aylık yüzde 1 ile beklentilerin üzerinde artış kaydederken, perakende satışlarda bu dönemde yaşanan artış Ocak 2023'ten bu yana kaydedilen en yüksek aylık artış oldu. Öte yandan, dün açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları da öngörülerin altında gelirken istihdam piyasasındaki beklentiler üzerindeki soğuma endişesini yarattı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi perakende satış verilerinin ardından resesyon endişelerinin hafiflemesiyle dört günlük düşüş serisini sonlandırırken, şu sıralarda yüzde 3,93'te, dolar endeksi de 102,9'da dengelendi.

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Analistler, güçlü gelen perakende satışlar ile işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) Eylül'de 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığının ve 50 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimalinin önüne geçtiğini aktardı.
Verilerin ardından ABD ekonomisindeki resesyon korkularının hafiflediğini bildiren analistler, bu durumun risk potansiyelini artırdığını kaydetti.

Analistler, bugün Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi, ABD'de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 470 seviyesinin direnç, 2 bin 420 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti. (AA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Fed Altın
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