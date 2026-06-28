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Altın kravat dönemi başladı: Fiyatı dudak uçuklattı

Düğünlerde bu kez altın kravat dönemi başladı. Fiyatlarıyla dikkat çeken altın kravatlar, özellikle belirli bölgelerde damatların gözdesi oldu.

Altın kravat dönemi başladı: Fiyatı dudak uçuklattı
Hande Dağ

Gelinlerden sonra damatların da artık altına merak sardığı öğrenildi. Buna göre, düğünlerde ezber bozan ve bütçe de sarsan altın kravat furyası başladı.

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Altın kravat dönemi başladı: Fiyatı dudak uçuklattı 1

Show Haber'de yer alan habere göre; bir yetkili "Artık erkekler de bunu dile getirmeye başladı. Biz de onlar için kravat üretimine başladık" dedi.

Altın kravat dönemi başladı: Fiyatı dudak uçuklattı 2

DAMATLARIN YENİ GÖZDESİ: ALTIN KRAVAT

Ne saat, ne kolye, ne de bileklik... Düğünlerde damatların yeni gözdesi altın kravat oldu. Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vitrinlerde birbirinden gösterişli takılar yerini almaya başladı. Ancak bu kez dikkat çeken gelinlere takılan takılar değil de damatlar için özel olarak üretilmiş altın kravatlar oldu.

Altın kravat dönemi başladı: Fiyatı dudak uçuklattı 3

Bir yetkili "Kadınların isteklerinden sonra böyle bir şey oluşmaya başladı. Yöresel olarak değişiyor. Marmara tarafında, Ege tarafında daha çok tercih ediliyor" şeklinde konuştu.

Altın kravat dönemi başladı: Fiyatı dudak uçuklattı 4

FİYATLAR GRAMINA GÖRE DEĞİŞİYOR

Ezber bozan yeni trend kuyumcuların vitrinlerini süslemeye başladı. Kimi iddialı bulurken kimi ise çok sevdi. Altın kravatların fiyatının gramına göre değişiklik gösterebildiği belirtildi. En gösterişli altın kravatların ise 600 bin liraya kadar çıkabildiği aktarıldı. 61 gramlık bir altın kravatın fiyatınin ise 320 bin TL olduğu kaydedildi.

Altın kravat dönemi başladı: Fiyatı dudak uçuklattı 5

Altın kravatların isme özel olarak da tasarlanabildiği, damatlara özel kravatların üzerine isim ve tarih de yazılabildiği vurgulandı.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.129,21
6.130,13
% 1.67
23:59
Ons Altın / TL
190.485,38
190.795,54
% 1.65
23:59
Ons Altın / USD
4.088,74
4.089,35
% 1.55
23:59
Çeyrek Altın
9.806,74
10.022,75
% 1.67
23:59
Yarım Altın
19.552,18
20.045,51
% 1.67
23:59
Ziynet Altın
39.226,94
39.968,42
% 1.67
23:59
Cumhuriyet Altını
40.950,00
41.570,00
% 0.77
13:00
Anahtar Kelimeler:
Altın düğün damat kravat
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