Kredi kartıyla harcama yaparken bu tarihe dikkat

Kredi kartı ile harcama yaparken hesap kesim tarihlerine dikkat etmek konusunda uzmanlardan uyarı geldi. Peki kredi kartı, nasıl doğru kullanılır? İşte uzmanların tavsiyeleri...

"HESAP KESİM TARİHLERİNE DİKKAT ETMEZSEK..."

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; kredi kartıyla alışverişlerde bazıları alışverişten birkaç gün sonra ödeme yaparken bazıları ise 1,5 ay sonra yapıyor. Ekonomist Muhammet Bayram, "Hesap kesim tarihlerine dikkat etmezsek yüksek faizle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden vatandaş hesap kesim tarihini çok iyi öğrenmeli" dedi.

"ÖNÜMÜZDE 45 GÜNE KADAR BİR VADE VAR"

Uzmanların, hesap kesim tarihine yakın harcama yapmayın dediği aktarıldı. Kart sahibine 1,5 ay avantaj sağlayacak yöntemi Bayram şu sözlerle anlattı: "30'unda hesap kesildi ya. Bir sonraki ayın 1'inde eğer bu harcamayı yaparsak önümüzde 45 güne kadar bir vade var. Bu vade ne? Faizsiz karşılıksız bir para"

Ama kişinin hesap kesim tarihinden birkaç gün önce harcama yapması halinde ödemenin aynı ayın ekstresine yansıdığı vurgulandı. 45 günlük avantajı değerlendiremeyenlerin son ödeme tarihinde borcunu ödeyemeyince nakit avans ya da kredili mevduat gibi yöntemlerle borcunu ödemeye çalıştığı aktarıldı. Haliyle de sonrasında bitmeyen bir borç ve faiz sarmalının içine girdikleri belirtildi.

Bayram "Bu sefer bankalar sizden %4,5'tan başlayan aylık faizlerle bu parayı geri alıyor. Yani 100 bin lirada 4 bin ila 4500 gibi fahiş bir rakamı faiz olarak ödemek zorunda kalabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan çoğu kart sahibinin kredi kartlarındaki hesap kesim ve son ödeme tarihi neyse ona göre kullanmaya devam ettiği belirtilirken oysa bu tarihlerin bankayı arayarak değiştirmenin kolay olduğu vurgulandı.