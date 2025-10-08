FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın kritik rakamı aştı! Gram altında yeni rekor... Çeyrek altın bugün kaç TL?

Altın fiyatları son dakika... Gram altın ve ons altın en yüksek seviyesini görerek yeniden rekor kırdı. Ons altında kritik bir eşik olarak görülen 4000 dolar sınırı aşıldı. Peki, gram altın, ons altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Altın kritik rakamı aştı! Gram altında yeni rekor... Çeyrek altın bugün kaç TL?
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları rekor serisini sürdürüyor. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve jeopolitik riskler altın fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Bu kez ons altın fiyatında 4000 dolar seviyesi aşıldı. Gram altın da yaşanan artışla beraber en yüksek seviyesini gördü. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Altın kritik rakamı aştı! Gram altında yeni rekor... Çeyrek altın bugün kaç TL? 1

ALTINDA YENİ REKOR! 4000 DOLARI AŞTI

Ons altın 4000 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Ons altında en yüksek 4029 dolar seviyesi, en düşük 3984 dolar seviyesi görüldü. Ons altın saat 08.15 itibarıyla 4029 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın kritik rakamı aştı! Gram altında yeni rekor... Çeyrek altın bugün kaç TL? 2

Gram altında da yükseliş ve rekor kaydedildi. Gram altın fiyatlarında en yüksek 5404 TL seviyesi, en düşük 5337 TL seviyesi görüldü. Gram altın fiyatları saat 08.01 itibarıyla 5398 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın kritik rakamı aştı! Gram altında yeni rekor... Çeyrek altın bugün kaç TL? 3

Ons altın fiyatlarındaki yükselişte ABD'de federal hükümetin kapanmasının yanında Avrupa kaynaklı siyasi belirsizliklerin de etkisinin olduğu, bunun yanında Fed'e dair belirsizlikler ve faiz indirimi beklentilerinin de etkisinin olduğu değerlendiriliyor.

Altın kritik rakamı aştı! Gram altında yeni rekor... Çeyrek altın bugün kaç TL? 4

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın kritik rakamı aştı! Gram altında yeni rekor... Çeyrek altın bugün kaç TL? 5

8 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.15 itibarıyla 4029 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.01 itibarıyla 5398 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.03 itibarıyla 8.825 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.03 itibarıyla 17.653 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.14 itibarıyla 37.991 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 08.19 itibarıyla 92.180 TL seviyesinde.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Demet Evgar neden gözaltına alındı? Demet Evgar Babataş kimdir, nereli?Demet Evgar neden gözaltına alındı? Demet Evgar Babataş kimdir, nereli?
İndirim geldi! Fiyatlara yansıdı... Tabela tamamen değiştiİndirim geldi! Fiyatlara yansıdı... Tabela tamamen değişti

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.405,24
5.405,85
% 1.2
09:09
Ons Altın / TL
167.848,62
167.889,11
% 1.04
09:24
Ons Altın / USD
4.023,89
4.024,39
% 0.99
09:24
Çeyrek Altın
8.648,38
8.838,57
% 1.2
09:09
Yarım Altın
17.242,70
17.677,14
% 1.2
09:09
Ziynet Altın
34.593,50
35.246,16
% 1.2
09:09
Cumhuriyet Altını
36.761,00
37.316,00
% 1.58
16:04
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.