Altın kritik rakamı aştı! Gram altında yeni rekor... Çeyrek altın bugün kaç TL?

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları rekor serisini sürdürüyor. Küresel ekonomiye dair belirsizlikler ve jeopolitik riskler altın fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Bu kez ons altın fiyatında 4000 dolar seviyesi aşıldı. Gram altın da yaşanan artışla beraber en yüksek seviyesini gördü. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 8 Ekim 2025 Çarşamba güncel altın fiyatları...

ALTINDA YENİ REKOR! 4000 DOLARI AŞTI

Ons altın 4000 dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdı. Ons altında en yüksek 4029 dolar seviyesi, en düşük 3984 dolar seviyesi görüldü. Ons altın saat 08.15 itibarıyla 4029 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altında da yükseliş ve rekor kaydedildi. Gram altın fiyatlarında en yüksek 5404 TL seviyesi, en düşük 5337 TL seviyesi görüldü. Gram altın fiyatları saat 08.01 itibarıyla 5398 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın fiyatlarındaki yükselişte ABD'de federal hükümetin kapanmasının yanında Avrupa kaynaklı siyasi belirsizliklerin de etkisinin olduğu, bunun yanında Fed'e dair belirsizlikler ve faiz indirimi beklentilerinin de etkisinin olduğu değerlendiriliyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

8 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.15 itibarıyla 4029 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.01 itibarıyla 5398 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.03 itibarıyla 8.825 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.03 itibarıyla 17.653 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.14 itibarıyla 37.991 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 08.19 itibarıyla 92.180 TL seviyesinde.