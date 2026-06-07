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Ayda 240 bin TL kazanıyor: Mesleği dikkat çekti

Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da, hasat sezonunun başlamasıyla birlikte "enginar soyucu" olarak adlandırılan ustalar da yoğun mesai yaşıyor.

Ayda 240 bin TL kazanıyor: Mesleği dikkat çekti

Bursa'nın Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde hasat edilen enginarlar, sayıları az olan bu ustaların elinden geçerek sofralara ulaşıyor. Sektörün önemli bir kolunu oluşturan enginar soyumunda uzman bir işçi, günde bin adet enginar temizleyerek ayda en az 240 bin lira gelir elde edebiliyor.

Ayda 240 bin TL kazanıyor: Mesleği dikkat çekti 1

Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır bu işi yapan 30 yaşındaki İbrahim Nizamsever, enginar soyumunun inceliklerini ve kazancını paylaştı.

Ayda 240 bin TL kazanıyor: Mesleği dikkat çekti 2

Normalde pazarcılık yaptığını ancak sezonun açılmasıyla enginar soyumuna yöneldiğini belirten Nizamsever, "Sezonumuz başladı, biz soyucuyuz. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum ve sezonumuz 3 ay sürüyor. Enginar soymanın tanesi 8 liradan başlayıp 15 liraya kadar çıkıyor. Sadece 3 günlük işi olan müşteriye tane başı 12-13 liradan soyarken, sürekli işi olanlar için bu fiyatı 7-8 liraya kadar indiriyoruz. Günde bin adet enginar soyuyorum. Bu da günlük 8 bin liradan ayda 240 bin lirayı buluyor" dedi.

Ayda 240 bin TL kazanıyor: Mesleği dikkat çekti 3

HER ENGİNARDA EL VE BİLEK 40'A YAKIN DÖNME HAREKETİ YAPIYOR

Enginar temizlemenin dışarıdan kolay görünmesine rağmen ciddi bir el emeği ve ustalık gerektirdiğini vurgulayan Nizamsever, işin zorluğunu şu sözlerle anlattı: "İşini bilene ve yapabilene gayet iyi bir iş ancak çok zor. Sadece tek bir enginarın soyumu bitene kadar el ve bilek 40'a yakın dönme hareketi yapıyor. Hasanağa'daki mesaimiz bir ay sonra bitiyor, ardından diğer bölgelerde devam ediyor. Aralıksız 3 ay boyunca bu şekilde her gün enginar soyuyorum."

Üretim verilerine göre, yaklaşık 200 dönüm civarında enginar üretimi yapılan Hasanağa Mahallesi'nde dönüm başına 400-450 kök bitki sığdırılabiliyor. Dönüm başına en fazla 2 bin enginar kesildiği hesaba katıldığında, sadece bu mahallede toplamda yaklaşık 400 bin enginar hasat edilerek soyum işleminden geçiriliyor.

Ayda 240 bin TL kazanıyor: Mesleği dikkat çekti 4

Bursa genelindeki üretim kapasitesi ise kenti Türkiye'de zirveye ortak ediyor. 2025 yılı TÜİK verilerine göre Bursa'da yaklaşık 7 bin 531 dekar alanda 9 bin 778 ton enginar yetiştirildi. Bu üretim hacmiyle Bursa, İzmir'in ardından Türkiye genelinde ikinci sırada yer alıyor. Kentteki enginar üretimi yoğun olarak; Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 bin dekar alanda 3 bin 750 ton, Nilüfer ilçesinde ise 2 bin 451 dekar alanda 3 bin 64 ton olarak gerçekleştiriliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
enginar gelir meslek
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