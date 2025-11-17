FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın mevduatı yüzde 100 arttı! Birinci şehir belli oldu

Yatırım sepetlerinin ağırlığı en çok bulunan altının mevduatı yıllık bazda iki katına çıktı. Özellikle son iki ayda yükselişi ile güven tazeleyen altına olan talep arttı. Buna göre, bankacılık sektöründe altın mevduatı bu yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 100 artarak 2 trilyon 716,3 milyar liraya çıktı.

Altın mevduatı yüzde 100 arttı! Birinci şehir belli oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre geçen yılın 3. çeyreğinde 1 trilyon 364 milyar 21 milyon 689 bin lira olan bankalardaki altın mevduatı, bu yılın 3. çeyreği itibarıyla yüzde 99,1 artışla 2 trilyon 716 milyar 294 milyon 291 bin liraya çıktı.

Altın mevduatı en çok olan il 907 milyar 143 milyon 271 bin lira ile İstanbul olurken, bu kenti 310 milyar 227 milyon 405 bin liralık altın mevduatıyla Ankara ve 159 milyar 485 milyon 650 bin lirayla İzmir takip etti.

Üç büyükşehirden sonra en fazla altın mevduatı 87 milyar 430 milyon 64 bin lirayla Antalya'da oldu. Antalya'yı 81 milyar 676 milyon 144 bin liralık altın mevduatıyla Bursa izledi.

Altın mevduatı yüzde 100 arttı! Birinci şehir belli oldu 1

ALTIN MEVDUATI EN AZ OLAN İL BELLİ OLDU!

Altın mevduatı en az olan il ise 988 milyon 719 bin liralık şehirle Ardahan oldu. Bu ili 1 milyar 213 milyon 725 bin liralık mevduatla Kilis, 1 milyar 230 milyon 815 bin liralık mevduatla Hakkari izledi.

Sıralamanın geri kalanında ise 1 milyar 244 milyon 316 bin liralık mevduatla Bayburt, 1 milyar 499 milyon 717 bin liralık mevduatla Tunceli yer aldı.
Altın mevduatı yüzde 100 arttı! Birinci şehir belli oldu 2

TOPLAM MEVDUATTİKİ PAYI YÜZDE 11'E ÇIKTI

Bu dönemde altın mevduatının toplam mevduat içindeki payı da büyüdü. Geçen senenin aynı döneminde yaklaşık yüzde 8 olan altın mevduatının toplam mevduat içindeki payı yüzde 11 oldu.

Yılın 9 ayında toplanan 24 trilyon 846 milyar 181 milyon 91 bin liralık toplam mevduatın 2 trilyon 716 milyar 294 milyon 291 lirası altın mevduatı oldu.

Altın mevduatının alt kırılımlarına bakıldığında toplam altın mevduatının yüzde 91,3'ü gerçek kişilerin hesaplarında toplandı. Gerçek kişilerin altın mevduatı yılın 9 ayında 2 trilyon 480 milyar 681 milyon 189 bin lira olarak sıralandı.
Altın mevduatı yüzde 100 arttı! Birinci şehir belli oldu 3

Tüzel kişilerin toplam altın mevduatındaki payı ise yüzde 8,7 olurken, bu hesaplarda 235 milyar 613 milyon 102 bin liralık altın toplandı.

EN BÜYÜK ORANSAL ARTIŞ RİZE!

Altın mevduatlarında yıllık bazda en büyük oransal artış Rize'de gerçekleşti. Geçen senenin 3. çeyreğinde toplamda 6 milyar 215 milyon 304 bin liralık altın mevduatı bulunan Rize'de bu sene altın mevduatları yüzde 177,7 artarak 17 milyar 262 milyon 647 bin lira oldu.

Rize'yi altın mevduatı artışında oransal olarak yüzde 108,1'lik artışla Ankara, yüzde 106,2'lik artışla İstanbul, yüzde 104'lük artışla Antalya, yüzde 103,4'lük artışla Kayseri izledi.
Altın mevduatı yüzde 100 arttı! Birinci şehir belli oldu 4

Yurt dışındaki yerleşiklerinde altın mevduatları da yükselirken, geçen yılın 3. çeyreğinden 36 milyar 274 milyon 990 bin lira olan altın mevduatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 141,2 artarak 87 milyar 496 milyon 357 bin liraya çıktı.

Bu miktarın 82 milyar 334 milyon 76 bin lirası gerçek kişilerin, 5 milyar 162 milyon 281 bin lirası ise tüzel kişilerin hesabında toplandı. Yurt dışı yerleşiklerin altın mevduatının toplam mevduatları içerisindeki payı da yükselirken, geçen sene yüzde 2,7 olan altın mevduatı payı bu sene yüzde 5,4'e çıktı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
Maaşı yükselten formülü böyle buldular! Yapan çalışanların sayısı artıyorMaaşı yükselten formülü böyle buldular! Yapan çalışanların sayısı artıyor

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.559,54
5.560,30
% 0.16
13:37
Ons Altın / TL
172.504,66
172.543,85
% -0.08
13:52
Ons Altın / USD
4.074,73
4.075,29
% -0.29
13:52
Çeyrek Altın
8.895,27
9.091,10
% 0.16
13:37
Yarım Altın
17.734,94
18.182,19
% 0.16
13:37
Ziynet Altın
35.581,06
36.253,18
% 0.16
13:37
Cumhuriyet Altını
38.180,00
38.750,00
% -0.18
12:12
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Altın ons altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.