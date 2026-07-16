FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın ne zaman toparlanır? İslam Memiş: 'İştahını kabartıyor'

Altın fiyatları Ortadoğu'daki gerilimli süreçten etkilenerek yeniden hareketli günler yaşıyor. Altındaki geri çekilmeler sonrası altının yeniden toparlanacağı zamanlar merak edilirken Finans Analisti İslam Memiş'ten çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Altın ne zaman toparlanır? İslam Memiş: 'İştahını kabartıyor'
Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Altındaki hareketli seyir sürerken altın fiyatlarında yaşanan düşüşün nedenleri ve altındaki toparlanmanın ne zaman yaşanacağı yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle uzmanların değerlendirmeleri yakından takip edilirken İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumları geldi.

Altın ne zaman toparlanır? İslam Memiş: İştahını kabartıyor 1

"4000 DOLAR SEVİYESİNİN ALTINA SARKARSA..."

Petrol, Amerika ve İran arasındaki gerilimli süreç nedeniyle yükselirken altındaki hareketlilik de merak ediliyor. Peki, Ortadoğu'da artan gerilim piyasalara nasıl yansıdı?

Haber Global canlı yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalara yansıması belirsizliğin devam etmesini destekliyor. Yine fiyatlar her gün farklı bir dalgalanma içerisinde belirsiz bir hafta, gergin bir hafta. Yine savaşın gölgesinde petrol fiyatlarının yükseldiği bir haftadayız. 86 dolar seviyesinin yine üzerindeyiz. Brent petrolün varil fiyatı yükselince haliyle karşısındaki varlıklar da baskı altında kalıyor. Bu hafta Amerika'daki enflasyon verisi çok önemliydi. TÜFE ve ÜFE verisi açıklandı. Burada enflasyon rakamlarında sürpriz bir şekilde gerileme yaşandı Amerika'da. Yüzde 3.8 civarında bekleniyordu. Yüzde 3,5 olarak açıklandı. ÜFE verisi dün açıklandı. Saat 15.30'da. Burada da %5,5 civarında açıklandı. % 5.8 civarında bekleniyordu. Bunlar da altının kısmen biraz daha toparlanmasına neden oldu. Ons altın uluslararası piyasalarda 4031 dolar seviyesinde. 4.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Eğer 4.000 dolar seviyesinin altına sarkarsa 3980 - 3880 dolar destek seviyelerini yine takip ediyor olacağız.

Altın ne zaman toparlanır? İslam Memiş: İştahını kabartıyor 2

Gram altın yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Yeni günde 6.114 TL seviyesinde şu anda gram altının TL fiyatı. Burada da 6.000 lira destek seviyesini yine kısa vadede takip ediyor olacağız.

Altın ne zaman toparlanır? İslam Memiş: İştahını kabartıyor 3

ALTINLA İLGİLİ BEKLENTİLER NELER?

Kontrollü bir baskılanma süreci var. Savaşla birlikte baskılandı. Bütün ülkeler altın satmak zorunda kaldı. Tam böyle anlaşma ateşkes derken piyasalar kısa vadede rahatlamıştı. Ama tekrar Trump'ın saldırıya geçmesi, tekrar söylemlerini artırması, olumsuz yönde artırması bu baskıyı devam ettirdi. Savaş başladığı günden bugüne kadar Trump tam 32 defa barış açıklaması yapmış. Ve burada da aracı kurum ve kuruluşlar da sekiz defa beklentilerini revize ediyor. Dolayısıyla öngörülemeyen bir süreç olduğu için bu baskılanma birkaç ay devam edebilir diye düşünüyorum.

Altın ne zaman toparlanır? İslam Memiş: İştahını kabartıyor 4

Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe haliyle altın da baskı altında duruyor. Ama bu yıl sonuna kadar da özellikle altın tarafındaki bu düşüşler merkez bankalarının iştahını kabartıyor. Rusya, Çin gibi işte Amerika, İsrail gibi merkez bankaları da altın rezervlerini artırıyorlar. O yüzden biraz daha bu baskılanma devam eder gibi duruyor. Yine kritik destek seviyelerine geri çekildi. Çok uzamasını şahsen beklemiyoruz.

Altın ne zaman toparlanır? İslam Memiş: İştahını kabartıyor 5

ALTIN ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT

Yatırımcı burada kendine mutlaka uzun vadeyi referans alacak. Uzun vadeli bir yatırımcı olacak. En az bir yıl vadeyi göz önünde bulunduracak. İşte 3880 - 4.000 dolar aralığı yani 4.000 dolar seviyesinin altına sarktıkça burada kademeli alımın uygun olduğunu düşünüyoruz. Özellikle uzun vadede tekrar 5.000 dolar üzerindeki atakları beklemeye devam ediyoruz. Özellikle altın borcu olanlar, düğün yapacaklar... Bu süreci yakından takip etmesi lazım. Bu baskılanma, kontrollü baskılanma süreci geçtikten sonra tekrar önümüzdeki aylarda bir toparlanma olma ihtimali güçlü"

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NATO Zirvesi Ankara ekonomisine 900 milyon lira kazandırdıNATO Zirvesi Ankara ekonomisine 900 milyon lira kazandırdı
Temmuzda zam üstüne zam: Akaryakıt tabelaları yine değişiyor! Temmuzda zam üstüne zam: Akaryakıt tabelaları yine değişiyor!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.105,74
6.106,66
% -0.56
12:07
Ons Altın / TL
189.850,45
189.887,36
% -0.59
12:22
Ons Altın / USD
4.034,74
4.035,34
% -0.62
12:22
Çeyrek Altın
9.769,18
9.984,39
% -0.56
12:07
Yarım Altın
19.477,30
19.968,77
% -0.56
12:07
Ziynet Altın
39.076,71
39.815,42
% -0.56
12:07
Cumhuriyet Altını
40.803,00
41.420,00
% -0.06
16:17
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları İslam Memiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
spekülatör yine sahnede
reis ya okuyor piyasayı valla 🤓🤓🤓😂😂😂
sen konuşma ya milletin içinden geçtin İslam memiş söylediğin 10 tahminden 8 i tutmadı
En Çok Okunan Haberler
İlyas Yalçıntaş,İrem Haznedar, Ayşe Nur Balcı ve Fatih Aksoy gözaltına alındı!

İlyas Yalçıntaş,İrem Haznedar, Ayşe Nur Balcı ve Fatih Aksoy gözaltına alındı!

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! ''Sağ çıkmam mucize''

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! ''Sağ çıkmam mucize''

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

AYM'den noter kararı: Düzenleme iptal edildi

AYM'den noter kararı: Düzenleme iptal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.