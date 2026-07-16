Altın ne zaman toparlanır? İslam Memiş: 'İştahını kabartıyor'

Altın fiyatları son dakika... Altındaki hareketli seyir sürerken altın fiyatlarında yaşanan düşüşün nedenleri ve altındaki toparlanmanın ne zaman yaşanacağı yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Özellikle uzmanların değerlendirmeleri yakından takip edilirken İslam Memiş'ten çarpıcı altın yorumları geldi.

"4000 DOLAR SEVİYESİNİN ALTINA SARKARSA..."

Petrol, Amerika ve İran arasındaki gerilimli süreç nedeniyle yükselirken altındaki hareketlilik de merak ediliyor. Peki, Ortadoğu'da artan gerilim piyasalara nasıl yansıdı?

Haber Global canlı yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalara yansıması belirsizliğin devam etmesini destekliyor. Yine fiyatlar her gün farklı bir dalgalanma içerisinde belirsiz bir hafta, gergin bir hafta. Yine savaşın gölgesinde petrol fiyatlarının yükseldiği bir haftadayız. 86 dolar seviyesinin yine üzerindeyiz. Brent petrolün varil fiyatı yükselince haliyle karşısındaki varlıklar da baskı altında kalıyor. Bu hafta Amerika'daki enflasyon verisi çok önemliydi. TÜFE ve ÜFE verisi açıklandı. Burada enflasyon rakamlarında sürpriz bir şekilde gerileme yaşandı Amerika'da. Yüzde 3.8 civarında bekleniyordu. Yüzde 3,5 olarak açıklandı. ÜFE verisi dün açıklandı. Saat 15.30'da. Burada da %5,5 civarında açıklandı. % 5.8 civarında bekleniyordu. Bunlar da altının kısmen biraz daha toparlanmasına neden oldu. Ons altın uluslararası piyasalarda 4031 dolar seviyesinde. 4.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Eğer 4.000 dolar seviyesinin altına sarkarsa 3980 - 3880 dolar destek seviyelerini yine takip ediyor olacağız.

Gram altın yine ons altını takip etmeye devam ediyor. Yeni günde 6.114 TL seviyesinde şu anda gram altının TL fiyatı. Burada da 6.000 lira destek seviyesini yine kısa vadede takip ediyor olacağız.

ALTINLA İLGİLİ BEKLENTİLER NELER?

Kontrollü bir baskılanma süreci var. Savaşla birlikte baskılandı. Bütün ülkeler altın satmak zorunda kaldı. Tam böyle anlaşma ateşkes derken piyasalar kısa vadede rahatlamıştı. Ama tekrar Trump'ın saldırıya geçmesi, tekrar söylemlerini artırması, olumsuz yönde artırması bu baskıyı devam ettirdi. Savaş başladığı günden bugüne kadar Trump tam 32 defa barış açıklaması yapmış. Ve burada da aracı kurum ve kuruluşlar da sekiz defa beklentilerini revize ediyor. Dolayısıyla öngörülemeyen bir süreç olduğu için bu baskılanma birkaç ay devam edebilir diye düşünüyorum.

Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe haliyle altın da baskı altında duruyor. Ama bu yıl sonuna kadar da özellikle altın tarafındaki bu düşüşler merkez bankalarının iştahını kabartıyor. Rusya, Çin gibi işte Amerika, İsrail gibi merkez bankaları da altın rezervlerini artırıyorlar. O yüzden biraz daha bu baskılanma devam eder gibi duruyor. Yine kritik destek seviyelerine geri çekildi. Çok uzamasını şahsen beklemiyoruz.

ALTIN ALMAYI DÜŞÜNENLER DİKKAT

Yatırımcı burada kendine mutlaka uzun vadeyi referans alacak. Uzun vadeli bir yatırımcı olacak. En az bir yıl vadeyi göz önünde bulunduracak. İşte 3880 - 4.000 dolar aralığı yani 4.000 dolar seviyesinin altına sarktıkça burada kademeli alımın uygun olduğunu düşünüyoruz. Özellikle uzun vadede tekrar 5.000 dolar üzerindeki atakları beklemeye devam ediyoruz. Özellikle altın borcu olanlar, düğün yapacaklar... Bu süreci yakından takip etmesi lazım. Bu baskılanma, kontrollü baskılanma süreci geçtikten sonra tekrar önümüzdeki aylarda bir toparlanma olma ihtimali güçlü"