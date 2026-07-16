Temmuzda zam üstüne zam: Akaryakıt tabelaları yine değişiyor!

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatması ve Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin büyük ölçüde aksaması, küresel petrol piyasasında fiyatların yükselmesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında da yeni bir artış gündeme geldi.
Beklentilere göre zamlı tarifeler bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Petros'un aktardığına göre, benzinin litre fiyatında 1,10 TL, motorinin litre fiyatında ise 3,10 TL artış yapılması bekleniyor.
Temmuz ayıyla birlikte eşel mobil sisteminde yeni bir uygulamaya geçilmişti. Düzenlemeye göre fiyat artışlarının artık yüzde 25'i yerine yüzde 50'si doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılıyor, kalan kısmı ise vergiden karşılanıyor.
Sistemde vergiyle karşılanabilecek alanın sona ermesi durumunda ise zam tutarının tamamı pompa fiyatlarına ekleniyor. Öte yandan akaryakıtta indirim yaşanması halinde, indirimin tamamı vergiye ilave ediliyor.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 64.51 TL
Motorin: 69.96 TL
LPG: 31.19 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 64.35 TL
Motorin: 69.80 TL
LPG: 30.59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.46 TL
Motorin: 71.07 TL
LPG: 31.29 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.75 TL
Motorin: 71.34 TL
LPG: 31.19 TL
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