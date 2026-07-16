Temmuzda zam üstüne zam: Akaryakıt tabelaları yine değişiyor!

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatması ve Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişlerinin büyük ölçüde aksaması, küresel petrol piyasasında fiyatların yükselmesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarında da yeni bir artış gündeme geldi.

ZAM GECE YARISI DEVREYE GİRECEK

Beklentilere göre zamlı tarifeler bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Petros'un aktardığına göre, benzinin litre fiyatında 1,10 TL, motorinin litre fiyatında ise 3,10 TL artış yapılması bekleniyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

Temmuz ayıyla birlikte eşel mobil sisteminde yeni bir uygulamaya geçilmişti. Düzenlemeye göre fiyat artışlarının artık yüzde 25'i yerine yüzde 50'si doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılıyor, kalan kısmı ise vergiden karşılanıyor.

VERGİ ALANI TÜKENİNCE ZAM TAM YANSIYOR

Sistemde vergiyle karşılanabilecek alanın sona ermesi durumunda ise zam tutarının tamamı pompa fiyatlarına ekleniyor. Öte yandan akaryakıtta indirim yaşanması halinde, indirimin tamamı vergiye ilave ediliyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 64.51 TL

Motorin: 69.96 TL

LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 64.35 TL

Motorin: 69.80 TL

LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.46 TL

Motorin: 71.07 TL

LPG: 31.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.75 TL

Motorin: 71.34 TL

LPG: 31.19 TL