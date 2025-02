Altın öngörüsü sevindirdi, 'Yüzde 70 oranında...' Vatandaşın ilgisi ona yöneldi 'Her şey yatırım değil'

Altın sevenlerin tercihi gurmet bileklik oldu. Kayseri'de sarraflık yapan Murat Polat, "Çeyrek altın bundan 1 ay önce yaklaşık 4 bin 900-5 bin TL seviyelerinde iken şu an 5 bin 300-5 bin 400 TL seviyelerine çıktı. Bundan sonraki süreç için de yükseliş devam edecek" dedi.

ALTIN NE KADAR YÜKSELECEK

Yatırımcıya altın tavsiye ettiklerini belirten Polat, "Yıl sonu öngörümüz yüzde 50 ile 70 oranda yine bir yükseliş bekliyoruz altın için" şeklinde konuştu. Polat, gurmet bilekliklere rağbet olduğunu belirterek, şu cümleleri kurdu:



"Bunların yanında telkari bileklikleri de tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde ataç olan bileklikler bu sene bayanların tercihi. Yatırım için tabi yine altını kesinlikle almayı tavsiye ediyoruz ama yani her şeyin yatırım olmadığını yani bütçenin ve paranın da kullanılıp takı amaçlı bileklik, kolye ve zinciri de değerlendirebiliriz tabi. Satışları güzel memnunuz müşterilerimizden. Altın, bileklik de olsa kolye de olsa yine her zaman için bir yatırım. Kısa bir dönemde bozdurmazlarsa geri dönüşümde her zaman artıyla, karla zarar etmeden kullanıp da tekrar bozdurmak istediklerinde para kazanacakları bir maden"

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır