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Altın paraşütsüz düşüyor, alım için fırsat günü geldi çattı! Tablo üzerinde tek tek anlattı, 'Fırsat var ama önümüzdeki hafta...'

Altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda rekor üstüne rekor kıran sarı metal, altın almak için bekleyenlerin yüzünü güldürmeye başladı. Ticaret savaşlarında endişenin azalması, jeopolitik gerilimlerde yaşanan gerilimin sakinleşmesi gibi etkenler altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Fiyatların düşmesi ile altın almayı bekleyenler kuyumculara koşarken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bu kadar gerilemişken alım fırsatını değerlendirmek gerekiyor" sözlerini kullandı.

Altın paraşütsüz düşüyor, alım için fırsat günü geldi çattı! Tablo üzerinde tek tek anlattı, 'Fırsat var ama önümüzdeki hafta...'
Ezgi Sivritepe

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşına yönelik endişelerin azalması, jeopolitik gerilimlerine son bulma beklentisi, Trump'ın oluşturduğu belirsizliklerin de azalmaya başlaması ile altın fiyatları düşmeye başladı. Nisan ayında 'köpük fiyatlanma' olarak görülen altın rekorlarının yerinde yeller esmeye başladı ve sarı metal 4 bin liranın altına düştü.

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ALTIN FİYATLARI GERİLİYOR

Sabah saatlerinde 3 bin 910 lira seviyesini gören gram altın düşmeye devam etti ve 3 bin 889 liraya kadar düştü. Şu anda ise gram altın 3 bin 956 lira seviyesinde seyrediyor. Teknik analistlere göre, ons altın için bugün güçlü destek olarak görülen 3.135 dolar seviyesinde ve buranın kırılması halinde 3.091 dolara kadar geri çekilme bekleniyor. Yukarıda dirençler ise, 3 bin 206 ve 3 bin 251 dolarda izleniyor.

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ALTIN ALMAK İÇİN FIRSAT

Altın için alım fırsatı görülürken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, EKOL TV'ye açıklamalarda bulundu. Memiş, yavaş yavaş tepki alımların yaşandığını kaydetti. Nisan ayı için yatırımcıları uyardıklarını ifade ederek, Mayıs ayında beklenen fırsatların geldiğini kaydetti ve, "1 Ayda gram altın 380 TL, çeyrek altın 624 lira, yarım altın ise 1248 lira gerileme gördük. Özellikle Nisan ayında altın yatırımcılarını uyarmıştık" şeklinde konuştu.

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YÜZDE 77 GETİRİ SAĞLADI

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Altın yatırımcısının 2 yılda yüzde 77 getiri sağladığını kaydeden Memiş, "Şanslı yatırımcı, yükselişleri fırsat görerek araç ve ev almaya yöneldi. Bugün altın alımı için fırsat olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

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Altın için alım fırsatı olduğunun altını çizen Memiş, "Bu kadar gerilemişken alım fırsatını değerlendirmek gerekiyor. Önümüzdeki hafta yükselişleri konuşacağız. Önümüzdeki hafta yükselişi gördükten sonra tekrar bir gerileme göreceğiz" sözlerini sarf etti.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.948,10
3.948,55
% -0.32
14:40
Ons Altın / TL
122.968,96
122.991,79
% -0.17
14:55
Ons Altın / USD
3.178,02
3.178,29
% 0.03
14:55
Çeyrek Altın
6.316,96
6.455,87
% -0.32
14:40
Yarım Altın
12.594,43
12.911,75
% -0.32
14:40
Ziynet Altın
25.267,83
25.744,52
% -0.32
14:40
Cumhuriyet Altını
26.612,00
27.041,00
% -0.56
14:35
Hissenet
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