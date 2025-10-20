FİNANS

Altın piyasasında denge arayışı: Haftaya toparlanma çabasıyla başladı

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta rekor seviyelere ulaşmasının ardından gelen kâr satışlarıyla gerilemişti. Yeni haftaya toparlanma çabasıyla başlayan altın, yatırımcıların odağında. Gram altın ve ons altın fiyatlarındaki güncel durum ve piyasaların beklentileri haberimizde.

Rekor Seviyeler Sonrası Kâr Satışları Altını Etkiledi, Yatırımcılar Yeni Verileri Bekliyor

Altın piyasası, 20 Ekim 2025 Pazartesi günü hareketli bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta ons altın, 4379 dolar seviyesini görerek tarihi zirvesine ulaşmıştı. Ancak bu rekor seviyelerden sonra gelen kâr satışları, fiyatlarda düşüşe neden oldu ve ons altın 4245 dolara kadar geriledi. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise altın, kayıplarının bir kısmını telafi etme çabasında. Sabah saatlerinde 4265 dolar civarında işlem gören ons altın, gün içinde dalgalanmalar yaşayabiliyor.

Yurt içinde ise gram altın fiyatları da ons altındaki hareketliliğe paralel olarak değişiklik gösteriyor. Sabah 5752 TL seviyesinden alıcı bulan gram altın, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çeyrek altın ise 9.338,68 TL civarında işlem görüyor.

Piyasa uzmanları, altındaki bu denge arayışının temelinde, yatırımcıların makroekonomik verileri ve özellikle de ABD'den gelecek enflasyon rakamlarını beklemesinin yattığını belirtiyor. Enflasyon verilerinin, Amerikan Merkez Bankası (FED)'nın para politikaları üzerinde etkili olabileceği ve dolayısıyla altın fiyatlarını da yönlendirebileceği düşünülüyor.

Özetle, altın piyasası rekor seviyeler sonrası bir düzeltme sürecinde. Yatırımcılar, piyasalardaki belirsizliği ve yaklaşan önemli ekonomik verileri dikkate alarak dikkatli hareket etmeli. Altın fiyatlarının geleceği, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının politikalarıyla yakından ilişkili olacak.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.774,73
5.775,42
% 0.84
15:17
Ons Altın / TL
180.248,57
180.316,80
% 1.2
15:32
Ons Altın / USD
4.296,42
4.296,93
% 1.08
15:32
Çeyrek Altın
9.239,57
9.442,81
% 0.84
15:17
Yarım Altın
18.419,16
18.883,20
% 0.83
15:17
Ziynet Altın
36.958,29
37.655,74
% 0.84
15:17
Cumhuriyet Altını
40.548,00
41.161,00
% -0.07
13:49
