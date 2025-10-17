FİNANS

Altın piyasasında rüzgar sert esiyor: Gram altın rekor seviyelere yakın!

Altın fiyatları, global piyasalardaki dalgalanmalar ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla yükseliş trendini sürdürüyor. 17 Ekim 2025 itibarıyla gram altın, rekor seviyelere yakın seyrediyor. Uzmanlar, bu yükselişin devam edip etmeyeceği konusunda farklı görüşler belirtiyor.

Cansu Akalp

17 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların odağında. Gram altın, haftanın son işlem gününde de yükselişini sürdürüyor. Peki, bu yükselişin arkasında yatan sebepler neler? İşte detaylar...

Altın piyasası, 2025 yılının Ekim ayında hareketli günler yaşıyor. Özellikle gram altın, yatırımcıların yakından takip ettiği bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor. 17 Ekim 2025 Cuma günü itibarıyla gram altın, 5.886,38 TL seviyesinden işlem görüyor. Bu, düne göre %1.09'luk bir artış anlamına geliyor. Altının ons fiyatı ise 4,359 dolar seviyesinde bulunuyor. Peki, bu yükselişin nedenleri neler? Uzmanlar, altın fiyatlarındaki artışın temelinde birkaç faktörün yattığını belirtiyor. Bunlardan ilki, global piyasalardaki belirsizlikler. Özellikle jeopolitik riskler ve ekonomik dalgalanmalar, yatırımcıları daha güvenli limanlara yöneltiyor. Altın, tarihsel olarak güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edildiği için, bu tür dönemlerde talebi artıyor. İkinci olarak, enflasyon beklentileri de altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiliyor. Enflasyonun yükselmesi, para birimlerinin değer kaybetmesine neden olabilir. Bu durumda, yatırımcılar değerini koruyabileceğine inandıkları altın gibi emtialara yöneliyor. Üçüncü olarak, merkez bankalarının para politikaları da altın fiyatlarını etkileyebiliyor. Özellikle faiz oranlarının düşük tutulması veya para arzının artırılması, altının cazibesini artırabiliyor. Çeyrek altın ise 9.624,24 TL'den satılıyor. Yatırımcılar, çeyrek altının da gram altınla paralel bir seyir izlediğini görüyor. Ancak, çeyrek altının daha küçük bir yatırım aracı olması, özellikle küçük yatırımcılar için daha erişilebilir bir seçenek sunuyor.

Özellikle, ani politika değişiklikleri veya beklenmedik ekonomik gelişmeler, altın fiyatlarında sert düşüşlere neden olabilir. Bloomberg HT'nin haberine göre altın fiyatlarındaki hareketlilik devam edecek gibi görünüyor. Yatırımcıların, piyasayı yakından takip ederek, bilinçli ve dikkatli kararlar vermesi gerekiyor.

Sonuç olarak, altın fiyatları 2025 yılının Ekim ayında yükseliş trendinde. Ancak, piyasa dinamikleri sürekli değiştiği için, yatırımcıların dikkatli olması ve uzman görüşlerini takip etmesi önemlidir. Altın, güvenli bir yatırım aracı olsa da, riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, yatırım kararları alırken, kişisel risk toleransı ve yatırım hedefleri dikkate alınmalıdır.

Altın
