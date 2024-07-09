Altın piyasasının beklediği gün geldi çattı! Fed Başkanı'nın fiyatları değiştirecek sunumu! İpucu verecek, sadece saatler kaldı! (9 Temmuz 2024 güncel gram altın çeyrek altın fiyatları)

Son dakika: Altın piyasasının beklediği gün geldi çattı. Altın fiyatlarındaki gerileme ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın sunumu öncesi toparlandı. Küresel piyasalar Powell'ın açıklamaları ve ABD enflasyon verisiyle yeniden fiyatlanacak. Geri sayım başladı, sadece saatler kaldı... Altının kaderi saat 17.00'de belli olacak. İşte güncel altın fiyatları...

ALTINDA POWELL ETKİSİ

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmada para politikasında gevşeme yanlısı açıklamalarda bulunacağı beklentisi altın fiyatlarını destekledi. Fed Başkanı Jerome Powell, bugün ABD Kongresi önünde iki gün sürecek sunumuna başlayacak.

KAYIPLARIN BİR KISMI TELAFİ EDİLDİ

Altın fiyatları Asya işlem saatlerinde yükseldi ve yatırımcıların, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sunumdan güvercin sinyaller beklemeleriyle, gecelik kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, "Son FOMC'den bu yana 2300 dolarla 2340 dolar arasında olan bir altın vardı. Yukarı ya da aşağı yönlü bir kırılım olabileceğini söylemiştik. Öyle de oldu. 2340 dolar üstüne çıkan bir altın oldu. Altın kritik direncinin üstüne çıktı" dedi.

"PERŞEMBE KRİTİK, TARİHİ ZİRVE ZORLANABİLİR"

Eryılmaz, "Perşembe günü altın ve gümüş için çok kıymetli. 2432 dolar tarihi zirvelerini zorlayacak verileri getirebilir" değerlendirmesini yaptı.

DÜNYACA ÜNLÜ BANKADAN ALTIN BEKLENTİSİ

Citi, 2025 yılı ortası için altın fiyatlarında 2.800-3.000 dolar/ons seviyesini öngördü.

Citi tarafından yayımlanan bir araştırma notunda, altın tüketiminin 2024 yılı için pozitif eğilimde olduğu ve bunun yılın ikinci yarısında fiyatların 2.400-2.600 seviyesine yükselmesine yardımcı olabileceği belirtildi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Spot altın %0,4 artışla 2.367,97 dolara yükselirken Ağustos vadeli altın %0,5 artışla 2.374,40 dolar oldu.

Gram altın fiyatı



Alış: 2.507,76

Satış: 2.510,93

Çeyrek altın fiyatı



Alış: 4,012.41

Satış: 4,105.38

Yarım altın fiyatı



Alış: 7,999.74

Satış: 8,210.75

Cumhuriyet altını fiyatı



Alış: 16,635.00

Satış: 16,886.00







