Altın rekor kırmadan duramıyor! Trump’ın Grönland resti piyasaları salladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirme girişiminin potansiyel bir ABD-Avrupa ticaret savaşı korkusunu artırdı. Trump'ın Grönland emellerine karşı çıkan sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulama sözünün ardından altın yükselişe geçti gümüş ise gerilemeye başladı.

ALTIN YÜKSELİŞTE GÜMÜŞTE KAR SATIŞI BAŞLADI

ABD-AB ticaret gerilimlerinin yeniden alevlenmesiyle birlikte güçlü güvenli liman talebiyle desteklendi. Ons altın 4.699,15 dolar seviyesinde gram altın ise 6.537,75 TL seviyesinde görülüyor. Spot gümüş yüzde 1,4 düşüşle 93,33 dolara gerilerken, gün içinde 94,72 dolarla rekor kırdıktan sonra kar satışlarıyla karşılaştı.



ABD'nin NATO müttefiklerine yönelik tehdidi piyasaları sarstı, güvenli limanlara olan talebi artırdı ve "Amerika'yı Sat" ticaretini yeniden canlandırdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin baskı karşıtı mekanizmasının devreye sokulmasını talep etmeyi planlıyor; ancak Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Macron'un tepkisini yumuşatması için çabaladığını söyledi.



ACİLEN TOPLANACAKLAR

Trump, 1 Şubat'tan itibaren sekiz Avrupa ülkesine ek yüzde 10 ithalat vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu. Bu oran, ABD'nin adayı ele geçirmesine izin verilmediği takdirde Haziran ayında yüzde 25'e kadar yükselebilir. AB liderleri Perşembe günü acil bir zirvede karşı önlemleri görüşecekler.



"SON KAZANÇLARINI SİNDİRİYOR"

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Altın bugün son kazançlarını sindiriyor. Piyasa, Trump’ın Grönland üzerinden AB ile yaşadığı gerilimin nereye evrileceğini görmek istiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Waterer, Trump’ın gümrük tarifeleri konusundaki sert söylemini sürdürmesi halinde altının kısa vadede 4.700 doların üzerine yönelme potansiyeli taşıdığını söyledi. Buna karşın, Davos’ta AB liderleriyle bir uzlaşma sağlanmasının risk primini azaltabileceğini de ekledi.



YATIRIMCI NEYİ TAKİP EDECEK?

Bu arada, yatırımcılar bu hafta açıklanacak olan ve Federal Rezerv'in faiz politikası hakkında daha fazla ipucu verebilecek olan ABD PCE enflasyon raporunu yakından takip ediyor.



Altının bu yılki güçlü performansı, Venezuela ve İran'daki gerilimler ve Fed'in bağımsızlığına ilişkin süregelen endişeler nedeniyle güvenli liman akışı 2025'teki rekorların üzerine eklenerek devam ediyor.