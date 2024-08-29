Altın rekorunu tazeledi! 2 bin 700 TL'yi aştı... Gram altındaki son durum....

Gram altın geçen haftaki rekorunu tazeledi ve 2 bin 764 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın ise 4 bin 515 TL'den işlem gördü. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi öncesi altındaki bu fiyat artışı beklenen br durumdu.

ONS FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Ons altın, güne yüzde 0,65 artışla 2.519 dolar civarında başladı. Bu yükseliş, altın yatırımcılarının ilgisini artırırken, piyasalarda ABD'den gelecek kilit enflasyon verisi büyük bir merakla bekleniyor. Bu veri, altın fiyatlarının seyrini belirleyecek önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

PİYASALARDA HEYECAN ARTIYOR

Gram ve çeyrek altın fiyatları, ons altının performansını yakından takip ederek yükselmeye devam etti. Yatırımcıların gözleri, bu hafta açıklanacak enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Olası bir sürpriz, altın fiyatlarını daha da yukarı taşıyabilir.

Altın fiyatlarındaki bu hızlı yükseliş, yatırımcılar arasında heyecan yaratırken, piyasalarda belirsizlik hakim. Zayıf dolar ve Fed'in faiz indirimi beklentileri, altın fiyatlarının yönünü belirlemeye devam edecek gibi görünüyor.