Altın sadece vatandaşın yüzünü güldürmedi! Milyarlarca dolar katkı sağladı 'Yüzde 27,5 artarak...'

Merkez Bankası'nın rezervlerinde altının payı yükselişe geçti. Bu yıl sepetinde altın bulunduran yatırımcı memnunken aynı zamanda Merkez Bankası'nın rezervleri de değer kazanıyor. Altın, bu yıl uluslararası piyasalarda yüzde 27 oranında değer kazanması ile Merkez Bankası’nın rezervlerine 21 milyar dolarlık katkı sağlanmış oldu. Merkez Bankası'nın döviz rezervinin yıl başına göre 7,5 milyar dolar gerilemesinin de etkisiyle altının toplam rezervlerdeki payı yüzde 41,5’ten yüzde 50,6’ya çıktı.
Merkez Bankası'nın döviz rezervini hangi gerekçeler için tuttuğunu Dünya Gazetesi yazarı Ufuk Korcan şu sözlerle açıkladı:
Merkez Bankası'nın rezervlerinin 2023 Mayıs'ta 98 milyar 457 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Korcan, brüt döviz rezervleri bu yıl 14 Mart tarihinde 171 milyar doların üzerine çıktığını belirtti.
19 Mart tarihinde yaşanan siyasi gelişmeler sonucu olarak piyasaların tepki gösterdiğinin altını çizen Korcan, Merkez Bankası'nın döviz talebini rezervlerini kullanarak karşıladığını söyledi. Korcan, Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin önemli olduğunu belirterek, sözlerini şu şekilde noktaladı:
"Yıl başında 155,1 milyar dolar olan rezervin; 90,8 milyar dolarını döviz rezervleri, geriye kalan 64.4 milyar dolarını ise 766,7 tonluk altın rezervleri oluşturuyordu. Altın rezervi yıl başında toplam rezervlerin yüzde 41,5’ini oluştururken bugün bu oran yüzde 50,58’e çıkmış durumda. Bu oranın artmasında altının ons fiyatının uluslararası piyasalarda bu yıl yüzde 27,5 artarak rekor seviyelere çıkmasının yanında döviz rezervlerinin yılbaşındaki seviyesine göre yaklaşık 7,5 milyar dolar gerilemesi de etkili oldu. Yıl başında 64,3 milyar dolar olan altın rezervleri 14 Temmuz itibarıyla 85,3 milyar dolar seviyesinde. Yani altın fiyatlarında bu yıl yaşanan yükselişin Merkez Bankası rezervlerine net katkısının 21 milyar dolar"
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