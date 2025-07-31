Altın sadece vatandaşın yüzünü güldürmedi! Milyarlarca dolar katkı sağladı 'Yüzde 27,5 artarak...'

Merkez Bankası'nın rezervlerinde altının payı yükselişe geçti. Bu yıl sepetinde altın bulunduran yatırımcı memnunken aynı zamanda Merkez Bankası'nın rezervleri de değer kazanıyor. Altın, bu yıl uluslararası piyasalarda yüzde 27 oranında değer kazanması ile Merkez Bankası’nın rezervlerine 21 milyar dolarlık katkı sağlanmış oldu. Merkez Bankası'nın döviz rezervinin yıl başına göre 7,5 milyar dolar gerilemesinin de etkisiyle altının toplam rezervlerdeki payı yüzde 41,5’ten yüzde 50,6’ya çıktı.

Merkez Bankası'nın döviz rezervini hangi gerekçeler için tuttuğunu Dünya Gazetesi yazarı Ufuk Korcan şu sözlerle açıkladı:



Türkiye Cumhuriye­ti Hükümetinin döviz cinsinden olan borçlarına karşılık iç ve dış borç servisini gerçekleştirmek

Dışsal şoklara karşı gerekli döviz likiditesini bulundurmak

Para ve kur politikası uygulamalarını desteklemek

Piyasalara güven vermek



Merkez Bankası'nın rezervlerinin 2023 Mayıs'ta 98 milyar 457 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Korcan, brüt dö­viz rezervleri bu yıl 14 Mart ta­rihinde 171 milyar doların üze­rine çıktığını belirtti.



NET KATKISI 21 MİLYAR DOLAR

19 Mart tarihinde yaşanan siyasi gelişmeler sonucu olarak piyasaların tepki gösterdiğinin altını çizen Korcan, Merkez Bankası'nın döviz talebini rezervlerini kullanarak karşıladığını söyledi. Korcan, Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin önemli olduğunu belirterek, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Yıl başında 155,1 milyar dolar olan rezervin; 90,8 milyar dolarını döviz rezervleri, geriye kalan 64.4 milyar dolarını ise 766,7 tonluk altın rezervleri oluşturuyordu. Altın rezervi yıl başında toplam rezervlerin yüzde 41,5’ini oluş­tururken bugün bu oran yüzde 50,58’e çıkmış durumda. Bu ora­nın artmasında altının ons fiya­tının uluslararası piyasalarda bu yıl yüzde 27,5 artarak rekor sevi­yelere çıkmasının yanında döviz rezervlerinin yılbaşındaki seviye­sine göre yaklaşık 7,5 milyar dolar gerilemesi de etkili oldu. Yıl ba­şında 64,3 milyar dolar olan altın rezervleri 14 Temmuz itibarıy­la 85,3 milyar dolar seviyesinde. Yani altın fiyatlarında bu yıl ya­şanan yükselişin Merkez Banka­sı rezervlerine net katkısının 21 milyar dolar"