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Altın sadece vatandaşın yüzünü güldürmedi! Milyarlarca dolar katkı sağladı 'Yüzde 27,5 artarak...'

Altın her sene olduğu gibi yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Aynı zamanda bu yıl merkez bankalarının altına olan ilgisi de artmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da altın alımını bu yıl hızlandırdı. Yüzde 27 değer kazanan altın, 766,7 ton altın tutan Merkez Bankası’nın rezervlerine 21 milyar dolarlık katkı sağlamış oldu.

Altın sadece vatandaşın yüzünü güldürmedi! Milyarlarca dolar katkı sağladı 'Yüzde 27,5 artarak...'
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası'nın rezervlerinde altının payı yükselişe geçti. Bu yıl sepetinde altın bulunduran yatırımcı memnunken aynı zamanda Merkez Bankası'nın rezervleri de değer kazanıyor. Altın, bu yıl uluslararası piyasalarda yüzde 27 oranında değer kazanması ile Merkez Bankası’nın rezervlerine 21 milyar dolarlık katkı sağlanmış oldu. Merkez Bankası'nın döviz rezervinin yıl başına göre 7,5 milyar dolar gerilemesinin de etkisiyle altının toplam rezervlerdeki payı yüzde 41,5’ten yüzde 50,6’ya çıktı.

Altın sadece vatandaşın yüzünü güldürmedi! Milyarlarca dolar katkı sağladı Yüzde 27,5 artarak... 1

Merkez Bankası'nın döviz rezervini hangi gerekçeler için tuttuğunu Dünya Gazetesi yazarı Ufuk Korcan şu sözlerle açıkladı:

  • Türkiye Cumhuriye­ti Hükümetinin döviz cinsinden olan borçlarına karşılık iç ve dış borç servisini gerçekleştirmek
  • Dışsal şoklara karşı gerekli döviz likiditesini bulundurmak
  • Para ve kur politikası uygulamalarını desteklemek
  • Piyasalara güven vermek
    Altın sadece vatandaşın yüzünü güldürmedi! Milyarlarca dolar katkı sağladı Yüzde 27,5 artarak... 2

Merkez Bankası'nın rezervlerinin 2023 Mayıs'ta 98 milyar 457 milyon dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Korcan, brüt dö­viz rezervleri bu yıl 14 Mart ta­rihinde 171 milyar doların üze­rine çıktığını belirtti.
Altın sadece vatandaşın yüzünü güldürmedi! Milyarlarca dolar katkı sağladı Yüzde 27,5 artarak... 3

NET KATKISI 21 MİLYAR DOLAR

19 Mart tarihinde yaşanan siyasi gelişmeler sonucu olarak piyasaların tepki gösterdiğinin altını çizen Korcan, Merkez Bankası'nın döviz talebini rezervlerini kullanarak karşıladığını söyledi. Korcan, Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin önemli olduğunu belirterek, sözlerini şu şekilde noktaladı:

Altın sadece vatandaşın yüzünü güldürmedi! Milyarlarca dolar katkı sağladı Yüzde 27,5 artarak... 4

"Yıl başında 155,1 milyar dolar olan rezervin; 90,8 milyar dolarını döviz rezervleri, geriye kalan 64.4 milyar dolarını ise 766,7 tonluk altın rezervleri oluşturuyordu. Altın rezervi yıl başında toplam rezervlerin yüzde 41,5’ini oluş­tururken bugün bu oran yüzde 50,58’e çıkmış durumda. Bu ora­nın artmasında altının ons fiya­tının uluslararası piyasalarda bu yıl yüzde 27,5 artarak rekor sevi­yelere çıkmasının yanında döviz rezervlerinin yılbaşındaki seviye­sine göre yaklaşık 7,5 milyar dolar gerilemesi de etkili oldu. Yıl ba­şında 64,3 milyar dolar olan altın rezervleri 14 Temmuz itibarıy­la 85,3 milyar dolar seviyesinde. Yani altın fiyatlarında bu yıl ya­şanan yükselişin Merkez Banka­sı rezervlerine net katkısının 21 milyar dolar"

Altın sadece vatandaşın yüzünü güldürmedi! Milyarlarca dolar katkı sağladı Yüzde 27,5 artarak... 5

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.317,52
4.317,90
% 1.03
12:52
Ons Altın / TL
134.216,05
134.231,86
% 0.96
13:07
Ons Altın / USD
3.306,22
3.306,59
% 0.95
13:07
Çeyrek Altın
6.908,04
7.059,77
% 1.03
12:52
Yarım Altın
13.772,90
14.119,54
% 1.03
12:52
Ziynet Altın
27.632,14
28.152,71
% 1.03
12:52
Cumhuriyet Altını
28.717,00
29.151,00
% 0.14
12:50
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