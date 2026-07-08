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Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı

Hürmüz Boğazında ticari gemilerin saldırıya uğraması ve ABD-İran arasındaki çatışmalarla Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Brent petrol 76,60 dolarla son 2 haftanın zirvesini test etti. Öte yandan altın da ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının petrol fiyatlarını ve doları yükseltmesiyle Çarşamba günü yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı
Hande Dağ

ABD-İran arasındaki anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla petrol fiyatları düşüşe geçmiş, perşembe günü 70,15 dolara kadar gerilemiş ve 4 ayın en düşük seviyelerini görmüştü. Petrol fiyatları 70,50-72,50 dolar bandında bir seyir izliyordu.

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı 1

Son olarak bölgede yeniden tansiyonun yükselmesi petrol fiyatlarını da etkiledi. Hürmüz Boğazı'nda Suudi Arabistan ve Katar tankerlerinin saldırıya uğraması, ABD ordusunun da İran'a yönelik yeni hava saldırısı ve ABD'nin, İran petrolünün satışına geçici olarak izin veren lisansı iptal etmesiyle piyasalarda dengeler yine değişti.

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı 2

PETROL FİYATINDA SON DURUM

Son çatışmalar, ABD-İran barış anlaşmasını riske atarken petrol arzında büyük önem taşıyan su yolunda endişeler arttı. Brent petrolün varil fiyatı pazartesi işlemlerini 72 dolardan tamamlamıştı, dün ise yüzde 5,46 primle 75,93 dolara yükseldi. Petrol gün içinde 76,60 doları test ederken son 2 haftanın zirvesini gördü. Petrol fiyatı bugünkü ilk işlemlerde 76 dolara yakın seyrini koruyor.

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı 3

"PİYASAYA YENİDEN HATIRLATIYOR"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; analistler, "Orta Doğu'da birikmiş olan arzın piyasaya sürüleceği beklentisi petrolde ciddi fiyat düşüşlerine sebep oldu. Ancak son saldırılar, küresel enerji arzının beşte birine ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiği endişelerini yeniden gündeme getirdi" diyerek ABD ve İran arasındaki ateşkesin bozulmaması ve Boğazın tamamen kapanmamasının, petroldeki yükselişi şimdilik sınırlı tuttuğunu aktardı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; MST Marquee Araştırma Başkanı Saul Kavonic, "Mevcut çatışma, Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişin hâlâ ne kadar kırılgan olduğunu piyasaya yeniden hatırlatıyor" derken "Bu durum, piyasanın arz fazlasıyla karşı karşıya kalabileceğine yönelik hâkim görüşün tersine bir sinyal oluşturuyor ve rekor seviyedeki kısa pozisyonların bir kısmının kapatılmasına neden olabilir" ifadelerini kullandı. Gerilimin sürmesi ve boğazdaki tanker trafiğinin savaş öncesi seviyelerin yüzde 50’sinin altında kalmaya devam etmesi halinde arz kısıtlarının petrol fiyatlarını daha da destekleyebileceğini söylediği aktarıldı.

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı 4

ALTINDA SON DURUM

Diğer yandan altın da ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının petrol fiyatlarını ve doları yükseltmesiyle Çarşamba günü yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesine geriledi. Artan enflasyon endişeleri, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirirken, faiz getirisi olmayan altın üzerinde baskı oluşturdu. Spot altın, yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4.100,32 dolara geriledi. Gün içinde 2 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesini gören altının ABD’de Ağustos vadeli kontratları ise yüzde 1,1 değer kaybederek 4.112,50 dolara indi.

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı 5

Orta Doğu’da jeopolitik tansiyonun yeniden yükselişe geçmesiyle birlikte ons altın dün 4.106 dolara gerilerken bugün saat 06.20 itibarıyla fiyatlar tepki alımlarıyla 4.125 dolara yöneldi. Piyasalarda gözler Fed'in haziran toplantısı tutanaklarına çevrildi.

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı 6

ABD ham petrol fiyatları önceki seanstaki yükselişini sürdürerek işlemlerin başında yaklaşık yüzde 3 artarken, ABD doları da diğer önemli para birimleri karşısında haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyretti. CME FedWatch verilerine göre piyasaların, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Eylül ayında faiz artıracağı beklentisini güçlendirdiği kaydedildi. Faiz artışı olasılığının Salı günkü yaklaşık yüzde 57 seviyesinden yüzde 67’nin üzerine çıktığı aktarıldı.

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı 7

GÜMÜŞ FİYATINDA SON DURUM

Öte yandan spot gümüş yüzde 0,3 düşüşle ons başına 59,82 dolara indi.

Altın ve petrolde dengeler değişti: Piyasalar alev aldı 8

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.214,71
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08:15
Ons Altın / TL
193.178,05
193.252,10
% 0.46
08:30
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% 0.47
08:30
Çeyrek Altın
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10.162,47
% 0.5
08:15
Yarım Altın
19.824,91
20.324,94
% 0.5
08:15
Ziynet Altın
39.774,11
40.525,58
% 0.5
08:15
Cumhuriyet Altını
41.609,00
42.239,00
% 0.45
17:03
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