Altın tekrar yükselişte! O seviyeyi aştı

ABD haziran ayı tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Haziran ayında tarım dışı istihdam rakamları 57 bin oldu. Piyasanın beklentisi 114 bin olması yönündeydi. Mayıs ayında ise tarım dışı istihdam 129 bin olarak açıklanmıştı.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ!

Verinin açıklanmasının ardından ons altın yüzde 2 yükselerek 4.100 dolar seviyesini aştı. Yurt içinde gram altın da yükselişe eşlik etti. Gram altın yüzde 2'nin üzerinde prim yaparak 6.200 lira seviyesine yaklaştı.

ADP ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAM VERİSİ DE ETKİLİ OLDU

Altın fiyatlarındaki yükselişte, daha önce açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi de etkili oldu. ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre özel sektör istihdamı geçen ay 98 bin kişi arttı. Ekonomistlerin beklentisi ise 118 bin kişi seviyesindeydi. Mayıs ayında 122 bin kişilik artışın ardından gelen zayıf veri, tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerin altında kalabileceği yönündeki öngörüleri güçlendirdi.

FED'DEN ENFLASYON MESAJI

Fed Başkanı Kevin Warsh, çarşamba günü yaptığı açıklamada enflasyon beklentileri ile enflasyona yönelik risklerin son haftalarda gerilediğini ifade etti. Warsh, buna rağmen Fed'in enflasyonu yüzde 2 seviyesindeki kalıcı hedefe indirme konusundaki kararlılığını sürdüreceğini belirtti.

DEĞERLİ METALLERDEKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Altındaki https://finans.mynet.com/haber/detay/altin/altin-tekrar-yukseliste-o-seviyeyi-asti/561288/Spot gümüş yüzde 1,56 artışla 59,97 dolara yükselirken, platin yüzde 2,28 primle bin 612 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 1,15 değer kazanarak 1.226 dolar seviyesinde işlem gördü.