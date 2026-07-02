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Altın tekrar yükselişte! O seviyeyi aştı

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 57 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'ye geriledi. Açıklanan rakamların ardından altın fiyatları yükselişe geçti. Ons altın 4.100 dolar seviyesini aşarken, gram altın da yeniden 6.200 lira sınırına yaklaştı.

Altın tekrar yükselişte! O seviyeyi aştı
Cansu Çamcı

ABD haziran ayı tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Haziran ayında tarım dışı istihdam rakamları 57 bin oldu. Piyasanın beklentisi 114 bin olması yönündeydi. Mayıs ayında ise tarım dışı istihdam 129 bin olarak açıklanmıştı.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ!

Verinin açıklanmasının ardından ons altın yüzde 2 yükselerek 4.100 dolar seviyesini aştı. Yurt içinde gram altın da yükselişe eşlik etti. Gram altın yüzde 2'nin üzerinde prim yaparak 6.200 lira seviyesine yaklaştı.

ADP ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAM VERİSİ DE ETKİLİ OLDU

Altın fiyatlarındaki yükselişte, daha önce açıklanan ADP özel sektör istihdam verisi de etkili oldu. ADP Ulusal İstihdam Raporu'na göre özel sektör istihdamı geçen ay 98 bin kişi arttı. Ekonomistlerin beklentisi ise 118 bin kişi seviyesindeydi. Mayıs ayında 122 bin kişilik artışın ardından gelen zayıf veri, tarım dışı istihdam verisinin de beklentilerin altında kalabileceği yönündeki öngörüleri güçlendirdi.

Altın tekrar yükselişte! O seviyeyi aştı 1

FED'DEN ENFLASYON MESAJI

Fed Başkanı Kevin Warsh, çarşamba günü yaptığı açıklamada enflasyon beklentileri ile enflasyona yönelik risklerin son haftalarda gerilediğini ifade etti. Warsh, buna rağmen Fed'in enflasyonu yüzde 2 seviyesindeki kalıcı hedefe indirme konusundaki kararlılığını sürdüreceğini belirtti.

DEĞERLİ METALLERDEKİ YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Altındaki https://finans.mynet.com/haber/detay/altin/altin-tekrar-yukseliste-o-seviyeyi-asti/561288/Spot gümüş yüzde 1,56 artışla 59,97 dolara yükselirken, platin yüzde 2,28 primle bin 612 dolara çıktı. Paladyum ise yüzde 1,15 değer kazanarak 1.226 dolar seviyesinde işlem gördü.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.184,19
6.185,12
% 2.26
16:18
Ons Altın / TL
192.528,91
192.581,48
% 2.37
16:33
Ons Altın / USD
4.123,39
4.124,03
% 2.3
16:33
Çeyrek Altın
9.894,70
10.112,67
% 2.26
16:18
Yarım Altın
19.727,55
20.225,33
% 2.26
16:18
Ziynet Altın
39.578,79
40.326,96
% 2.26
16:18
Cumhuriyet Altını
40.643,00
41.258,00
% -0.49
14:49
Anahtar Kelimeler:
Altın abd
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