Altın tozu dumana katıp duruldu! 'Yavaşça harekete geçiyoruz' Alım içi tarih verdi 'Bugüne kadar demedim...'

Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatlarında sert yükselişler kaydedilmişti. Peş peşe rekor kıran altın fıyatlarına yetişmeye çalışan yatırımcı altın tabelasında yaşanan bu hareketliliğe yetişmeye çalıştı.

4 bin 350 TL'ye kadar yükselen gram altın ile beraber ons altın Nisan ayında en yüksek 3 bin 500 dolar seviyesini gördü. Altın fiyatlarının yukarı yönlü hızlı bir şekilde tırmanmasının ardından uzmanlar bir düzeltmenin geleceğini sıklıkla söylüyorlardı.

200 LİRA DEĞER KAYBETTİ

Altın fiyatlarında beklenen düşüş ise yaşanmaya başladı. Birkaç gün içinde 200 lira kadar değer kaybeden sarı metalin akıbeti ne olacak merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın, ons altın için YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Dün katıldığı bir canlı yayında "Balon patladı" diyen Memiş, altın fiyatlarında düşüşün devam edeceğini aktardı. Şu and ons altın 3 bin 318 dolar seviyesinde. Memiş, ons altının 3 bin dolar seviyesinin altına düşmeye başladığı zaman, 'Evet düşüş başladı alım için yavaş yavaş harekete geçiyoruz' diyeceğinin altını çizdi ve, "Ama bugüne kadar malum biliyorsunuz; demedim, demeyeceğim de" şeklinde konuştu.

Bu hafta içerisinde ons altının 3 bin 500 dolar seviyelerine kadar yükselerek köpük ve balon fiyatlamalar yaşadığını kaydeden Memiş, fiyatlarda bir düşüş beklediğini kaydederek şu sözleri sıraladı:



"Yine biz düşüş yönlü beklentimiz devam ettiği için, altın tarafından uzak durduğumuz için, bugünkü yaşanan düşüşleri bir geri çekilme bir teknik satış olarak görüyoruz"

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN NE ZAMAN?

Türk lirası ile altının pahalı olduğunu, beklenen seviyelere ve plana sadık kalınması gerektiğinin altını çizen Memiş, şu cümleleri kurdu:



"Bu hafta biliyorsunuz 4 bin 350 lira seviyesine kadar yükselmişti. Orada bir köpük balon fiyatlama olduğunu zaten sık sık ifade ediyordum.

Altın 4 bin lira seviyesinin altına sarktığı zaman, 'Benim paramla ucuz kardeşim ben alma pozisyonumu yapıyorum' derim. Ama bugüne kadar dedim mi hayır demedim"

TARİH VERDİ

Altın almak isteyenler için ayrıca tarih de veren Memiş, TL ile ucuz olduğu zaman alımın yapılması gerektiğini ifade etti ve sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Gram altın tarafında yine beklemeye devam ediyoruz şimdi destek seviyelerine o bizim paramızla ucuz olduğu zaman biz alım yapacağız"