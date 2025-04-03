Altın Trump sonrası yükselişe geçti! 'Resesyon endişesi arttı' Yatırımcılar artık tamamen ona yöneliyor çünkü...

Donald Trump, ek gümrük vergilerini "Bugün kurtuluş günü" diyerek açıkladı. Trump'ın ek gümrük vergilerini açıkladığı anları tüm dünya yakından takip etti. Trump, ABD'den ithal edilen malların çoğuna %10'luk asgari gümrük vergisi getirirken, Çin de dahil olmak üzere bir çok ülkeden gelen mallara önemli ölçüde daha yüksek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM...

Trump'tan agresif bir şekilde ithalat tarifeleri devreye girerken küresel ticaret savaşlarının daha da kızışacağı tahmin edilmesinden dolayı yatırımcılar güvenli liman altına yönelmişti. Trump'ın ek gümrük vergilerini açıklamasının ardından ons altın, gram altın, çeyrek altın nasıl fiyatlandı merak ediliyor.

ONS ALTIN KAÇ LİRA OLDU?

Buna göre, ons altın gün içerisinde en yüksek seviye olarak 3 bin 167 dolar seviyesini görürken şu sıralarda 3 bin 132 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Gram altın yatırımcısı artık 4 bin lira için geri sayıma başlamış bir haldeyken şu sıralar gram altın 3 bin 818 lirada seyrediyor. Çeyrek altın ise 6 bin 281 liradan alıcı buluyor.

ABD RESESYONA GİRECEK Mİ?

Commonwealth Bank of Australia'da emtia stratejisti olan Vivek Dhar, Trump'ın gümrük vergileri için, "Beklenenden daha yüksek olan karşılıklı gümrük vergileri, tahmin edilebileceği üzere ABD'nin resesyona gireceği ve küresel büyümenin yavaşlayacağı endişelerini arttırdı. Tipik olarak küresel büyüme anlatısını takip eden bakır ve petrol vadeli işlemleri bu sabah geriledi. Petrol talebindeki büyüme, özellikle karşılıklı tarifelerin yüksek olduğu Asya'daki gelişmekte olan ekonomilere bağlı" sözlerini kullandı.

ALTINA YÖNELİMİNİN 2 NEDENİ VAR!

Finansal piyasa analisti Kyle Rodda, gümrük vergilerinin altın talebinin desteklemesine yönelik birkaç neden olduğunu söyleyerek şu sözleri sıraladı:



"Bunlardan biri, gümrük vergilerinin ABD ekonomisinde yol açacağı yavaşlama ve bunun da gelecekteki faiz indirimleri ihtimalini artırması. Trump'ın politikalarının merkez bankalarını rezervlerini ABD doları cinsinden varlıklar yerine altına park etmeye yönlendireceğini öngören tüccarlar arasında da bir miktar ön koşu devam ediyor”