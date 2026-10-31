FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Muğla'dan 9 ayda 75 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı

Türkiye'deki mermer üretiminin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Muğla'dan, yılın 9 aylık döneminde 75 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı.

Muğla'dan 9 ayda 75 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp kuşağında yer alan Türkiye, zengin mermer rezervleri ve çeşitliliğiyle doğal taş sektöründe önemli bir konumda bulunuyor.

Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık, AA muhabirine, mermer ve doğal taş sektörünün ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Muğla'dan yaklaşık 60 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Işık, yılın ilk 9 ayında 75 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 5 artış yaşandığını ifade etti.

Işık, sektörün bu yılki ihracat hedefinin 2023 ve 2024 yıllarında ulaşılan 120-122 milyon dolar seviyesini yeniden yakalamak olduğunu belirterek, "Bu yıl 120 milyon dolar seviyesine yaklaşmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl da yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını alarak ihracatımızı 130 milyon dolar seviyesine çıkarmayı amaçlıyoruz." dedi.

Sektörün öncelikli hedefleri arasında üretim kalitesini artırmak, alternatif pazarlara yönelmek ve işletmelerin verimliliğini yükseltmek olduğunu aktaran Işık, küresel gelişmelerin ihracatı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Madencilik sektörü kapsamında değerlendirilen mermer ihracatının 2021'de yaklaşık 105 milyon dolar, 2022'de 132 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildiren Işık, bu rakamın 2023 ve 2024 yıllarında 122 milyon dolar civarında gerçekleştiğini, 2025'in ise 100-102 milyon dolar seviyesinde tamamlandığını belirtti.

MUĞLA'NIN MERMER İHRACATI 250 MİLYON DOLARA ULAŞABİLİYOR

Muğla'da mermer ihracatının yalnızca blok satışından ibaret olmadığını anlatan Işık, işlenmiş ürünlerin yanı sıra Aydın, Denizli ve Afyonkarahisar gibi çevre illere gönderilen yarı mamullerin de ihracata katkı sağladığına işaret etti.

Ocaklardan çıkarılan blokların yanı sıra işlenmiş ürünlerin de yurt dışına pazarlandığını belirten Işık, blok üretimindeki verimin yüzde 5 ile 15 arasında değiştiğini aktardı.

Muğla'da üretilmesine rağmen ihracatçı firmaların merkezleri başka illerde bulunduğu için kent rakamlarına yansımayan ürünlerin de olduğuna değinen Işık, "Madencilik sektörü kapsamında yaklaşık 100 milyon dolar olarak görünen ihracat, Muğla'da üretilip çevre illerde işlenen ve oralardan ihraç edilen ürünler de hesaba katıldığında 250 milyon dolar seviyesine ulaşabiliyor." diye konuştu.

Kentin toplam ihracatının son 5 yılda 750 milyon dolar seviyesinden 1,3 milyar dolara yükseldiğini, ihracatı artırmak amacıyla Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve üniversiteyle ortak projeler yürüttüklerini dile getiren Işık, mermerin çıkarıldığı bölgede işlenmesinin kırsal kesimde istihdam ve ekonomik hareketlilik sağladığını, sektörün bu yönüyle de bölge ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın 4 bin doların altına geriledi! Dev kuruluş yüzde 25'lik yükseliş için tarih verdiAltın 4 bin doların altına geriledi! Dev kuruluş yüzde 25'lik yükseliş için tarih verdi
Eşinizin altınlarıyla araba aldıysanız dikkat! Yargıtay'dan 'iade' hükmü çıktıEşinizin altınlarıyla araba aldıysanız dikkat! Yargıtay'dan 'iade' hükmü çıktı

Anahtar Kelimeler:
Türkiye mermer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

Polonya polisten Anayasa Mahkemesi'ne baskın! Başkan açığa alındı

İran’dan Avrupa ülkelerine sert mesaj: "Şimdi bedel ödeme sırası sizde"

İran’dan Avrupa ülkelerine sert mesaj: "Şimdi bedel ödeme sırası sizde"

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Öpüşme sahnesi heyecan yarattı! 'Senarist sesimizi duymuş'

Öpüşme sahnesi heyecan yarattı! 'Senarist sesimizi duymuş'

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

81 ilde geçerli olacak! Doğal gazda yeni dönem

Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu

Akaryakıtta peş peşe zam geliyor! Tarih belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.