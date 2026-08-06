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SPK'dan 4 şirketin halka arzına onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ, Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ, Kapeks Kimya Sanayi AŞ'nin halka arzlarına onay verdi.

SPK'dan 4 şirketin halka arzına onay

SPK haftalık bültenine göre, Kurul, Çitlekçi Mağazacılık Gıda AŞ'nin 73,70 liradan, Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 85,40 liradan, Türker Vangölü Enerji Yatırım AŞ'nin 136 liradan, Kapeks Kimya Sanayi AŞ'nin 94 liradan halka arzını uygun buldu.

Derlüks Yatırım Holding AŞ'nin 791,8 milyon liralık, Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 400,2 milyon liralık, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 64,3 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımları onaylandı.

Kurul, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 6 milyar liralık, Garanti BBVA Operasyonel Kiralama Hizmetleri AŞ'nin 30 milyar liralık, Quick Finansman AŞ'nin 1 milyar 70 milyon liralık, Hepsi Finansman AŞ'nin 400 milyon liralık, Arsan Finans Faktoring AŞ'nin 450 milyon liralık, Strateji Holding AŞ'nin 200 milyon liralık, Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 7 milyar liralık, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 13 milyar 900 milyon liralık, Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 40 milyar liralık, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 22 milyar liralık borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdi.

BNP Paribas Issuance B.V'nin 900 milyon liralık, DK Varlık Kiralama AŞ'nin 25 milyar liralık, Pasha Yatırım Bankası AŞ Maygold Varlık Finansmanı Fonu'nun 10 milyar liralık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvuruları onaylandı.

KURULUŞUNA İZİN VERİLEN YENİ FONLAR

SPK, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Yirmibirinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurulmasına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

Metro Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu, Metro Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ve Tuna Portföy Yönetimi AŞ Serbest Şemsiye Fonunun kuruluşuna izin verildi.

Global Menkul Değerler AŞ'nin yurt dışında "diğer menkul kıymetler", "paya dayalı türev araçlar", "pay endekslerine dayalı türev araçlar" ve "diğer türev araçlar" üzerinde emir iletimine aracılık faaliyetinde bulunma başvurusu olumlu karşılandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
SPK halka arz
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