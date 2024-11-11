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  4. Altın ve dolar yatırımcısı dikkat! Taşlar yerinden oynuyor... Yukarı yönü görmeden kuyumcuya uğramayın! Hikmet Baydar 'Görünmez bir el' diyerek açıkladı

Altın ve dolar yatırımcısı dikkat! Taşlar yerinden oynuyor... Yukarı yönü görmeden kuyumcuya uğramayın! Hikmet Baydar 'Görünmez bir el' diyerek açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.11.2024 08:47
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Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun gelişmeler sonrası piyasalar hareketlenmişti. Altında sert dalgalanmalar yaşanırken borsada önemli çıkışlar kaydedilmişti. 11 Kasım haftasının ilk gününde gram altın, çeyrek altın ve ons altında nelerin olacağı ise merak ediliyor. Ekonomist Hikmet Baydar, altın ile ilgili son gelişmeleri aktardı.

Altın ve dolar yatırımcısı dikkat! Taşlar yerinden oynuyor... Yukarı yönü görmeden kuyumcuya uğramayın! Hikmet Baydar 'Görünmez bir el' diyerek açıkladı

Geçtiğimiz hafta ABD'de yapılan başkanlık seçimlerinde Donald Trump başkanlık koltuğunu kazandı. Trump'ın seçimi kazanması sonrası altın adeta yere çakılırken dolar endeksi, Bitcoin, ve Tesla'nın hisseleri zirveyi görmüştü. Trump'ın piyasaları bu kadar etkilemesi sonrası Fed faiz kararını 25 baz puan düşürerek açıklamıştı.

Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e yaptığı açıklamalarda, ons altının 2 bin 740 dolar seviyelerinin üzerinde tutunamadığı sürece aşağı trend eğiliminin devamını edebileceğini söyledi.

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ALMAK ALMAK İÇİN SİNYAL BEKLEYİN

Altın almak için yukarı yönlü sinyallerin gelmesi gerektiğini belirten Baydar, "Jeopolitik risklerin azalması beklentisiyle beraber Trump'ın izleyeceği doları güçlendirici politikalar bu beklentilerle kurlar ve değerli metaller üzerinde etkili olmuş görünüyor. Ons altın 2721 dolar seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü umudumuz artacaktır. Aksi halde kısa vade hedef 2645 dolar olacaktır" şeklinde konuştu.

Gram altının ons altın ile beraber hareket edeceğini belirten Baydar, "Ons altın kısa vade aşağı trend sinyalleri verdiğinden, bu sinyaller bozulmadığı sürece yön gram altında da aşağı doğru olabilir. 2992 TL seviyesinin üzerinde tutunması yukarı yönlü umutları artırabilir. Aksi halde 2910 TL seviyelerine doğru bir kayma yaşayabiliriz" dedi.

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DOLAR İÇİN 'SÜRPRİZ OLMAZ' DEDİ

Dolar/TL için de açıklamalarda bulunan Baydar, şu cümleleri kurdu:

"Dolar/TL yatay seyirde kararsız bir görünüm vermekte, aşağı sinyalleri devam etmektedir. Yabancı kurumların TL pozisyon önerileri nedeniyle doların TL karşısında daha fazla değer kaybetme potansiyeli fazladır. Şimdilik orta vade aşağı sinyalleri geldiğinden özellikle forward fiyatlarda aşağı yönlü fiyat revizyonları dikkatimizi çekmektedir. Bu durumda gevşeme olması pek de sürpriz sayılmaz"

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TL GÜÇLENEBİLİR

Baydar, doların düşmesine sanki 'görünmez bir el'in engel olduğunu belirterek, "Özellikle kamu alımlarının durması durumunda TL'nin değer kazanması söz konusu olabilir. TCMB faiz indirimleri için beklentilerin Şubat 2025 ayına kayması Ocak ayında bu ihtimali artırmaktadır. TL'nin değer kazanması 2025 enflasyon hedefinin tutması için en önemli araç olacaktır. Aksi halde enflasyonun yıllık %30 civarı olması kuvvetle ihtimaldir. Bu durumda bile reel getiri yüksek olduğundan yabancı tahvil alma eğilimi devam edeceğinden, TL güçlenebilir, yani kur düşebilir” şeklinde konuştu.

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