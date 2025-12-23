Altın ve gümüş Fırtınası: Rekorlar art arda geliyor

ABD-Venezuela Gerilimi ve Enflasyon Beklentileriyle Değerli Metallerde Yükseliş Devam Ediyor

23 Aralık 2025 itibarıyla altın, ons başına 4.500 dolar seviyesine dayanarak tarihi zirvesine yaklaştı. Gümüş ise 70 doları görerek yeni bir rekora imza attı. Bu yükselişte, yatırımcıların güvenli liman arayışının önemli bir rolü bulunuyor. ABD-Venezuela arasındaki siyasi gerginlik, piyasalardaki belirsizliği artırırken, yatırımcılar riskten kaçınarak altın ve gümüş gibi güvenli varlıklara yöneliyor.

Altın ve gümüş, 2025'i rekorlarla kapatmaya hazırlanırken, 2026 yılı değerli metaller için kritik bir dönemeç olabilir. ABD-Venezuela gerilimi, küresel enflasyon beklentileri, merkez bankalarının politikaları ve Çin-Hindistan gibi büyük tüketicilerin talebi, altın ve gümüş fiyatlarını etkileyen temel faktörler olmaya devam edecek. Yatırımcıların, piyasaları yakından takip ederek, risklerini doğru bir şekilde yönetmeleri büyük önem taşıyor.