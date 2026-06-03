Sigaraya zam geldi: İşte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları

SİGARAYA ZAM GELDİ | Bir sigara grubu için zam haberi geldi. Şimdi, "Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorularının yanıtı merak ediliyor.

SİGARAYA 5 TL ZAM GELDİ

Bir sigara grubunda 5 TL zam gerçekleşti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden sigara zammını duyurdu.

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SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA NE KADAR?

5 TL'lik zamla beraber söz konusu sigara grubunda yeni fiyat listesinin 3 Haziran 2026 tarihinden itibaren geçerli olduğu aktarıldı. Buna göre en ucuz sigara ve en pahalı sigara fiyatları da netleşti.

Söz konusu sigara grubunda en ucuz sigara 105 TL, en pahalı sigara 120 TL oldu.