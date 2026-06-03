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En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi Temmuz zammına kilitlenmiş durumda. 5 Haziran'da açıklanacak mayıs ayı enflasyonu zam hesaplamaları için belirleyici olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Uzman isimden hesaplama geldi.

En düşük emekli maaşı için rakam geldi 'Temmuzda tersi olacak'
Hande Dağ

SSK, Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi Temmuz maaş zammı için açıklanacak enflasyon rakamlarına kilitlendi. Temmuz zammının netleşmesi için mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor. 5 Haziran'da açıklanacak mayıs ayı enflasyonuyla temmuz zammı için hesaplamalar büyük ölçüde şekillenecek. Bir yandan da emekliler, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Uzman isim, olası senaryolara göre tek tek hesaplama yaptı. İşte detaylar...

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En düşük emekli maaşı için rakam geldi Temmuzda tersi olacak 1

EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Habertürk canlı yayınında emekli ve memur maaş zammına ilişkin konuşan Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç şu ifadeleri kullandı:

"En olası zam senaryosu doğrudan hemen girecek olursak; aşağı yukarı yüzde 18 - 19 dolayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına bir zam bekleniyor. Memur maaşları ve emekli memurlar için de yüzde 14 - yüzde 15 dolayında bir zam bekleniyor Temmuz ayında. Normalde enflasyon her ayın 3'ünde açıklanıyordu ama bu sene Mayıs ayı enflasyonu 5 Haziran'da açıklanacak. Hafta sonuna ya da, bayram tatili gibi tatile denk geldiğinde ancak takip eden iş gününde ilk iş gününde açıklanıyordu, ayın 3'ünü takip eden ilk iş gününde açıklanıyordu. Şimdi bu sene niye 5 Haziran'a kaldı diye bir merak konusu oldu. Bunu TÜİK dün açıklama yaptı, yılbaşında ilan edildiğini, bu takvimin, Ocak ayında ilan edildiğini, 5 Haziran'da açıklanacağının Ocak ayında ilan edildiğini, gerekçe olarak da bu yıl kurban bayramı tatilinin mayıs ayına denk gelmesini gösterdi.

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En düşük emekli maaşı için rakam geldi Temmuzda tersi olacak 2

Şimdi 6 aylık enflasyon konusunda rakamlar belirleyici olacak SSK ve Bağkur emekli aylıkları açısından. İlk 4 aylık döneminde yüzde 14.64 oranda gerçekleşmişti enflasyon. Geriye Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri kalıyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcılarıyla yaptığı ankette mayıs haziran için mayıs ayı için enflasyon beklentisi %1.89. Piyasa katılımcıları dediğimizden bu Merkez Bankası'nın kendi tahmini değil, piyasa aktörleriyle, bankacılarla işte finans sektöründeki uzmanlarla yapılan tahminin sonucu yüzde 1.89 bekleniyor.

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En düşük emekli maaşı için rakam geldi Temmuzda tersi olacak 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Düzenleme gerekiyor bir defa. 2024 yılından beri de düzenli olarak artıyor bu en düşük emekli aylığı. Şu anda 20.000 TL. 2024 yılından bu yana yapılan artışlar hep 6 aylık enflasyon oranında oldu. Sadece bu yılın Ocak ayı istisna oldu. Orada da SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları enflasyon oranında artmıştı, 6 aylık enflasyon oranında. Ama memur maaşları daha yüksek oranda artmıştı. En düşük emekli aylığı memur maaşlarına göre artırıldı, daha yüksek oranda artırıldı. Mevcut senaryolara göre... Eğer işte Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre çıkarsa 6 aylık enflasyon 23.720 lira olacak en düşük emekli aylığı. Son 4 yıllık ortalama enflasyona göre olursa da 23.840 lira olacak.

En düşük emekli maaşı için rakam geldi Temmuzda tersi olacak 4

6 aylık enflasyon doğrultusunda olacağını bekliyorum. Yani daha yüksek artış bu Temmuz ayında açıkçası beklemiyorum. Ama 6 aylık enflasyon doğrultusunda da bir artış yapılabilmesi için kanun değişikliği gerekiyor. Mecliste bir kanun çıkartılması gerekiyor. Bu kanunda 6 aylık enflasyonun dikkate alınacağını, yaklaşık bir işte 23 bin - 24 bin TL arasında bir tutar çıkmasını bekliyorum.

En düşük emekli maaşı için rakam geldi Temmuzda tersi olacak 5

Bu zam senaryolarının neye göre yaptığımı biraz açıklık getirmek istiyorum, hesaplamayı. Birincisi Merkez Bankasının beklenti anketindeki işte hem mayıs ve Haziran ayına ilişkin enflasyon tahminleri var. Onu dikkate aldığımızda yapılan hesaplama 6 aylık enflasyon yüzde 18.6 olacak ve SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da yüzde 18.6 oranında artacak bu durumda, Merkez Bankası beklenti anketine göre çıkarsa enflasyon, memur maaşları da bu durumda yüzde 14.3 oranda artacak.

En düşük emekli maaşı için rakam geldi Temmuzda tersi olacak 6

"BU KEZ TEMMUZ AYINDA TERSİ OLACAK"

Bir de son 4 yılın da mayıs ve Haziran aylarındaki ortalama enflasyonu dikkate alarak bir hesaplama yaptım.
Eğer o ortalama enflasyon kapsamında olursa ne olur diye. Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları %19.2, memur maaşları da %15.8 oranında artacak. Ocak ayında hatırlarsan memur maaşları SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarından daha yüksek artmıştı. Bu kez şimdi Temmuz ayında tersi olacak. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, memur emeklilerinden ve memur maaşlarından daha yüksek oranda artacak"

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