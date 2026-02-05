Altın ve gümüşte düşüş: Yön yeniden aşağı! Yerinde durmuyor (Güncel fiyatlar)

Altın geçen hafta kırdığı rekorların ardından düşüşe geçmişti. Yeni haftaya da düşüşle başlayan altın sonraki iki günlük toparlanma ve yükselişin ardından yeni günde tekrar düşüş kaydetti. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 5 Şubat 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 5023 dolar, en düşük 4789 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.51 itibarıyla 4885 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 7030 TL, en düşük 6706 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.36 itibarıyla 6830 TL seviyesinde seyrediyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş gün içinde en yüksek 90.4 dolar, en düşük 73.55 dolar seviyesini gördü. Ons gümüş saat 08.10 itibarıyla 76,61 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram gümüş ise gün içinde en yüksek 126.60 TL, en düşük 103.05 TL seviyesini gördü. Gram gümüş saat 08.10 itibarıyla 107,22 seviyesinde seyrediyor.

Altın ve gümüş düşüş kaydetti. Gümüş, iki günlük toparlanmanın ardından sert şekilde geriledi. Cuma ve Pazartesi günü yaşanan sert düşüşlerin ardından son iki günde toparlanma sinyali veren altın ve gümüş, bugün erken saatlerden itibaren yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Jeopolitik gerilimlere dair gelişmeler ve Fed'e yönelik beklentilerin fiyatlar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

5 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.51 itibarıyla 4885 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.36 itibarıyla 6830 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.39 itibarıyla 11.157 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.39 itibarıyla 22.332 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.50 itibarıyla 49.770 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.50 itibarıyla 120.545 TL seviyesinde.