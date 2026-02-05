FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın ve gümüşte düşüş: Yön yeniden aşağı! Yerinde durmuyor (Güncel fiyatlar)

Altın fiyatları dalgalı seyrine devam ediyor. Geçen hafta gelen rekorların ardından yeni haftanın başında da düşüşüne devam eden altın iki günlük toparlanma ve yükseliş sürecinin ardından bugün yeniden düşüşe geçti. Altın yatırımcısı altındaki fiyat hareketlerini yakından takip ediyor. Peki, gram altın, çeyrek altın kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar oldu? İşte 5 Şubat 2026 Perşembe güncel altın fiyatları...

Altın ve gümüşte düşüş: Yön yeniden aşağı! Yerinde durmuyor (Güncel fiyatlar)
Hande Dağ

Altın geçen hafta kırdığı rekorların ardından düşüşe geçmişti. Yeni haftaya da düşüşle başlayan altın sonraki iki günlük toparlanma ve yükselişin ardından yeni günde tekrar düşüş kaydetti. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 5 Şubat 2026 Perşembe güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafikte yeni dönem: 6 madde daha kabul edildi! İşte yeni cezalar Trafikte yeni dönem: 6 madde daha kabul edildi! İşte yeni cezalar

Altın ve gümüşte düşüş: Yön yeniden aşağı! Yerinde durmuyor (Güncel fiyatlar) 1

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 5023 dolar, en düşük 4789 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.51 itibarıyla 4885 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın ve gümüşte düşüş: Yön yeniden aşağı! Yerinde durmuyor (Güncel fiyatlar) 2

Gram altın gün içinde en yüksek 7030 TL, en düşük 6706 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.36 itibarıyla 6830 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın ve gümüşte düşüş: Yön yeniden aşağı! Yerinde durmuyor (Güncel fiyatlar) 3

GÜMÜŞ FİYATLARINDA SON DURUM

Ons gümüş gün içinde en yüksek 90.4 dolar, en düşük 73.55 dolar seviyesini gördü. Ons gümüş saat 08.10 itibarıyla 76,61 dolar seviyesinde seyrediyor. Gram gümüş ise gün içinde en yüksek 126.60 TL, en düşük 103.05 TL seviyesini gördü. Gram gümüş saat 08.10 itibarıyla 107,22 seviyesinde seyrediyor.

Altın ve gümüşte düşüş: Yön yeniden aşağı! Yerinde durmuyor (Güncel fiyatlar) 4

Altın ve gümüş düşüş kaydetti. Gümüş, iki günlük toparlanmanın ardından sert şekilde geriledi. Cuma ve Pazartesi günü yaşanan sert düşüşlerin ardından son iki günde toparlanma sinyali veren altın ve gümüş, bugün erken saatlerden itibaren yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Jeopolitik gerilimlere dair gelişmeler ve Fed'e yönelik beklentilerin fiyatlar üzerinde etkili olduğu belirtiliyor.

Altın ve gümüşte düşüş: Yön yeniden aşağı! Yerinde durmuyor (Güncel fiyatlar) 5

Altın ve gümüşte düşüş: Yön yeniden aşağı! Yerinde durmuyor (Güncel fiyatlar) 6

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Altın ve gümüşte düşüş: Yön yeniden aşağı! Yerinde durmuyor (Güncel fiyatlar) 7

5 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.51 itibarıyla 4885 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.36 itibarıyla 6830 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.39 itibarıyla 11.157 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.39 itibarıyla 22.332 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.50 itibarıyla 49.770 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.50 itibarıyla 120.545 TL seviyesinde.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
81 ilde vatandaşlık maaşı başlıyor! Dar gelirli aileler dikkat81 ilde vatandaşlık maaşı başlıyor! Dar gelirli aileler dikkat
TİGEM 24 bin kilogram koyun sütü satacakTİGEM 24 bin kilogram koyun sütü satacak

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.765,60
6.769,11
% -2.04
08:34
Ons Altın / TL
213.006,14
213.129,49
% -0.85
08:49
Ons Altın / USD
4.892,79
4.894,78
% -0.9
08:49
Çeyrek Altın
10.824,96
11.067,49
% -2.04
08:34
Yarım Altın
21.582,25
22.134,99
% -2.04
08:34
Ziynet Altın
43.299,82
44.134,60
% -2.04
08:34
Cumhuriyet Altını
48.580,00
49.451,00
% -0.4
17:12
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın altın fiyatları ata altın canlı altın fiyatları çeyrek altın fiyatı güncel altın fiyatları kapalı çarşı altın fiyatları gram altın fiyatları ne kadar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

Masa kurulmadan dağıldı: ABD, İran'ın teklifini reddetti

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

ABD, Suriye’de DEAŞ’a yönelik hava saldırıları düzenledi

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'u rahat geçti!

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Anadolu'nun en büyük şirketi satıldı! İşte yeni sahibi...

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

Altın için 'kırılırsa' deyip rakam verdi: İslam Memiş'ten '48 saat' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.