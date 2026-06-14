Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

Tarihi zirvesini gören altın, yaşadığı düşüşlerle yatırımcısını bekleme moduna geçirdi. Fiyatlarına gerilemesi ve altının enflasyonun altında getiri sağlaması, yüksek fiyattan alım yapanların zararına satış yapmasını engelliyor. Altındaki yükseliş beklentisinin de gayrimenkul ve otomobil satışlarını etkilediği belirtiliyor.

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; son bir yılda gram altın alanların maliyeti ortalama 5500 - 5700 TL civarındayken, son 2 ayda piyasaya girenlerin maliyeti ise 7 bin TL'yi aşmış halde. Söz konusu tablo sebebiyle bekleyenlerin sayısının da hayli fazla olduğu belirtilirken piyasadaki bu 'beklenti ekonomisi'nin gayrimenkul sektörünü olumsuz etkilediği kaydedildi. Yatırımcıların sermayesinin altında kilitli kaldığı için piyasalarda dikkat çeken bir durgunluk yaşandığı vurgulandı.

"VATANDAŞIN KONUT TALEBİ BİTMEDİ, SADECE ERTELENDİ"

Gayrimenkul uzmanlarının, konut yatırımı yapan kesimin şu anda yalnızca belirli bir gelir seviyesinin üzerindeki insanlardan oluştuğunu belirttiği aktarılırken "Asıl birikimini altında tutan yatırımcı hâlâ bekleyişte. Vatandaşın konut talebi bitmedi, sadece ertelendi. Altın yatırımcısı 7.500 lira olan psikolojik sınırı bekliyor. Bu rakamın geçilmesi durumunda yastıkaltındaki devasa sermaye bozulup doğrudan konuta veya arsaya yönelecektir" sözleriyle durumu özetlediği kaydedildi.

"İKİNCİ EL PİYASASI NEREDEYSE DURMA NOKTASINA GELDİ"

Gayrimenkuldeki durumun bir benzerinin de otomotiv pazarında hissedildiği aktarıldı. Sermayenin güvenli limanda park etmesiyle beraber özellikle ikinci el otomotiv piyasasının neredeyse durma noktasına geldiğine işaret ediliyor. Sektördeki bu tıkanıklığı değerlendiren oto galerici Murat Aslan'ın, vatandaşın zarar kapanmadan araç yenileme ya da sıfır araç alma fikrini rafa kaldırdığını vurguladığı belirtildi. Piyasada ciddi durgunluk olduğuna vurgu yapan Aslan'ın "Şu an ikinci el piyasası neredeyse durma noktasına geldi. Tıkanıklığın ana sebebi tamamen altındaki fiyat beklentisi. İnsanlar altını yüksekten aldı, enflasyon karşısında da istediği getiriyi tam bulamadı. Gram fiyatı yatırımcının beklediği o psikolojik seviyeye ulaştığı gün, bayilerdeki ve ikinci el pazarındaki bu sessizlik yerini büyük bir satış patlamasına bırakacaktır" dediği belirtildi.

Altın piyasasında yüksek maliyetli yatırımcının bekleyişinin sürdüğü vurgulanırken diğer yandan başka bir durum da göze çarpıyor. Yaz ayları ve düğün sezonunun yaklaşmasıyla beraber, mevcuttaki fiyat seviyelerini alım fırsatı olan değerlendirenlerin de piyasaya giriş yaptığı, kuyumcularda 'bozmaya gelenlerden' ziyade 'almaya gelenlerin' yoğunluğunun dikkat çektiği aktarıldı. Dolayısıyla bir tarafın zararına satmamak adına yastıkaltındaki atını tuttuğu, diğer tarafın da 'düşükten toplama' stratejisiyle altın talebini canlı tutmaya devam ettiği aktarıldı.