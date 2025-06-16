Altın ve petrol atağa geçti! 'Yeni zirveler görebiliriz' Orta Doğu gerilimi piyasaları vurdu, Türkiye riskin başını çekiyor...

Altın, petrol ve borsa İran-İsrail geriliminden etkilenmeye devam ediyor. Orta Doğu'da yaşanan gerilimler emtia ve kıymetli madenler piyasasında yeni rekorlar yaşatırken borsa dev kayıplara sahne oldu. Borsada hisseler kayıp yaşarken savunma sanayi hisseleri yükselişe geçmişti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Piyasalarda İran-İsrail hareketliliği yaşanırken yatırımcı yol arayışına girdi. Son olarak gram altında 4 bin 500 hedefi varken şu sıralarda 4 bin 348 liradan alıcı buluyor. 4 bin 500 TL'nin ne zaman görüleceği ise merak ediliyor.

ONS ALTINDA 3 BİN 500 BEKLENİYOR

Ons altın tarafında ise hedef 3 bin 500 dolar. Bu seviyenin kırılması sonrası altın piyasalarının nasıl hareketleneceği yatırımcı tarafından yakından takip edilecek. Şu anda ise ons altın 3 bin 427 dolar seviyesinde.



DOLAR VE EURO SON DURUM...

Saldırıların ardından dolar ve euro da yükselişe geçti. iç piyasada Dolar/TL kuru ve Euro/TL kurunda da hafif yükselmeler yaşandı. Şu anda ise dolar 39,4425 liradan işlem görürken euro 45,5627 liradan işlem görüyor.

PETROL İÇİN HÜRMÜZ TEHLİKESİ

Petrol için ise Hürmüz Boğazı tehlikesi sürüyor. Boğaz'ın kapatılması ile OPEC ülkeleri de dahil olmak üzere enerji ihracatında sorunların yaşanması bekleniyor. Çatışmaların artması ve boğazın kapalı kalması ile beraber petrol fiyatlarının 120-130 dolar aralığına yükselmesine neden olabilir.

Petrol fiyatlarının yükselmesi ile beraber akaryakıt tabelalarında da yeni zamlar bekleniyor. Yarın için zam beklenildiği aktarılmıştı. Gözler yarın tabelalarda olacak.

BORSADA DEV KAYIP

Türkiye'nin İran ile komşu olmasından dolayı Borsa İstanbul, dünya borsaları arasında en çok etkilenen ülke oldu. Özellikle bankacılık endeksinde dev kayıplar yaşanırken savunma sanayisi hisselerinde yükseliş dikkat çekti.

"YENİ ZİRVELER GÖRÜLEBİLİR"

Yatırımcılar yeni bir yol arayışındayken OANDA Asya-Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, altın için konuştu. Wong, 3 bin 400 seviyesinin kırıldığını ifade ederek, 3 bin 500 dolar direncinin test edildiğini kaydetti. Wong, bu seviyenin aşılması durumunda yeni zirvelerin görüleceğini aktardı.

Ayrıca, dünyada yaşanan sıcak gelişmeler piyasaları bu kadar etkilerken gözler bir yandan da Fed'in alacağı faiz kararında olacak. Fed'in Çarşamba günü alacağı kararda faizi sabit bırakacağı tahmin ediliyor.