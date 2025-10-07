'Altın yatırımcısı buna göre karar versin' Düşüşü işaret etti 'Sert bir şekilde yaşanabilir'

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları küresel ekonomide yaşanan belirsizliklerden etkilenmeye devam ediyor. Son olarak altın yeniden rekor kırarak tarihi zirvesini gördü. Peki, gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 7 Ekim 2025 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

Ekol TV yayınında altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerini aktaran finans ve piyasa uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle son 2 aydır yaşanan bir yükseliş trendini hala korumaya devam ediyor. Altın fiyatlarında o 2026 yılında beklediğimiz rakamların daha yıl bitmeden geldiğini gözlemliyoruz. Özellikle merkez bankalarının ve dünyadaki yatırımcıların altın tarafında yine ağır bir alım yönünde pozisyonu olduğunu gözlemliyoruz. Ancak neden bu kadar yükseldi kısmının sorusu net bir şekilde ortada değil. Sanırım korku ve panikle insanlar bir şekilde altına yöneliyor.

Her ne kadar altın fiyatlarında agresif, sağlıksız, teknik olmayan bir yükseliş görsek de yılın son çeyreğine ilişkin yükseliş değil de düşüş yönlü bir beklenti içinde olmanın gerektiğini şahsen düşünüyorum. O yüzden altın fiyatlarında teknik olarak bir düzeltme trendi sert bir şekilde yaşanabilir. Altın yatırımcısı buna göre karar vermeli."

"Küresel belirsizlik mi bu kadar altının yükselmesini sağlıyor?" sorusuna da yanıt veren Memiş şu şekilde konuştu:

"Yani merkez bankalarının faiz indirme süreci devam ediyor. Jeopolitik gerilimler var. Merkez bankalarının talepleri var. Ama bu nedenler altın fiyatlarında son 7 haftadır yaşanan yükselişleri desteklemiyor. Bunun arkasında farklı bir neden aramak gerektiğini şahsen düşünüyorum. O yüzden gerçek büyük sebeplere baktığımız zaman ya bir savaş hazırlığı var Merkez Bankaları tarafından ya da büyük bir manipülasyon fiyatlaması içerisinde. Bu nedeni tam olarak çözemediğimiz için yüzde 50 - yüzde 50 ihtimali var. Ya bu yükselişler tekrar devam edecek ya da aşağı yönlü sert bir kırılma olacak. Önümüzdeki haftalarda veya aylarda bu tabloyu net bir şekilde göreceğiz.

Ama görünen o ki altın fiyatları doyum noktalarının, direnç seviyelerinin çok çok üzerinde bir seviyede teknik olarak bir düzeltme yapmadı. Bu da risk olarak kenarda durmaya devam ediyor"

"Düzeltmeler bir alım için fırsat gibi mi değerlendirilmeli?" sorusuna yanıt olarak ise Memiş "Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimizi yine korumaya devam ediyoruz. Ons altın tarafında 4250 dolar, gram altın tarafında 6350 - 6500 rakamları teknik olarak yine masada durmaya devam edecek. Ancak çok hızlı yükselişler ve sağlıksız yükselişler olduğu için kar satışlarını beklemekte tabii ki fayda var. Yani bu seviyelerden alım yapan orta ve uzun vadede yine zarar etmez gibi duruyor. Ama teknik olarak satışlara bence odaklanmak lazım. Orada sert bir düşüş yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

YENİ YIL İÇİN ALTIN TAHMİNLERİ

Yeni yıl için altın tahminleri sorulan Memiş şu şekilde konuştu:

"Artık fiyata odaklanmamak lazım. Miktara odaklanmak lazım. Fiyat artık teknik olarak bir şey ifade etmiyor. Dünyada merkez bankalarının bile önünü göremediği bir süreç var karşımızda. O yüzden yatırımcılar teknik olarak yaşanacak her düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Yani bugünkü getiriye baktığımız zaman da altın belki 2030 yılına kadar devam edecek bir yükseliş trendinde kalabilir diye düşünüyorum"

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

7 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 14.19 itibarıyla 3960 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 14.04 itibarıyla 5311 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 14.04 itibarıyla 8683 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 14.04 itibarıyla 17.367 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 14.18 itibarıyla 36.927 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 14.18 itibarıyla 89.563 TL seviyesinde.