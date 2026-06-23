Altın yatırımcısı için 'Perşembe'yi işaret etti 'Güçlendirebilir'

Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Ons altında gün içinde en yüksek 4198 dolar, en düşük 4091 dolar seviyesi görüldü. Ons altın saat 14.23 itibarıyla 4.130 dolar seviyesinde seyrediyor. Altındaki düşüş ve nedenleri merak uyandırırken altının geleceğine dair tahminler de araştırılıyor.

"DÜŞÜŞÜN İKİ ANA ETMENİ VAR"

A Para canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Altın cephesinde bu hafta düşüşün iki ana etmeni var. Bir tanesi savaşın bitmiş olması, İran'la müzakerelerin olumlu geçmesi ve İran'a 60 günlük bir süre tanınmış olması. Tabii Hürmüz Boğazı'nın sağlıklı bir şekilde akışa açılmış olması petrol fiyatlarındaki gerileme altının üzerindeki jeopolitik baskıyı da azalttığından dolayı bir miktar gerilemelerin olduğunu görüyoruz. Diğer etmen ise geçtiğimiz haftalarda da Fed'den gelen şahin mesajlardı. Fed muhtemelen önümüzdeki aylarda faiz artırımına gidecek. Sadece yıl sonunda Aralık itibarıyla faiz artırımını konuşuyoruz ama hem Deutsche Bank hem Bank of America raporlarını eylülde faiz artırabilir beklentisiyle güncellemiş oldu. Yani piyasa aslında yılın sonundan daha önce 3. çeyrekte faiz artırımı beklemeye başladı. Fiyatlar da buna paralel olarak gelişiyor açıkçası. Hem altında işte Nasdaq'ta faiz karşısında ters korele olan hisse senetlerinde yani teknoloji tarafında altın tarafında düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Bu altının teknik olarak takip ettiğimiz bazı önemli seviyeleri vardı. 4100 dolar seviyesi uzun süredir test edilen ama yeniden üzerine fiyatların attığı bir seviyeydi. Geçtiğimiz hafta da yine üzerinde kapanışların geldiğini gördük ama bu sabah itibarıyla kritik olan o 4100 dolar seviyesinin altına geldiğini görüyoruz. Bu bir miktar daha düşüşlerin devam edebileceğini bize gösteriyor. Artık burada Deutsche Bank'ın da tahminini oluşturan 3800-3900 bandına doğru bir gerilemeyi beraberinde getirebilir.

"REVİZYONLARI ÇOK DİKKATE ALMAMAK GEREKİYOR"

Hem yatırım bankalarından da bu noktada revizyonların geldiğini gördük. Hem JP Morgan'ın ve Deutsche Bank tarafından güncellemeler var. Ama yatırım bankalarındaki fiyat tahminleri biraz daha hem jeopolitik hem de Merkez Bankası politikalarıyla şekillenen bir görünüm içerisinde oluyor ki geçtiğimiz yıl altın yılı 4300 dolar seviyelerinde kapanırken birçok yatırım kuruluşunun yılı 3500 dolarla 3000-4000 dolar arasında kapatması yönündeydi. O yüzden bu tarz revizyonları çok dikkate almamak gerekiyor ama temel unsura baktığımızda Fed'in faiz artırması, dolar endeksinin de 13 ayın en yüksek seviyelerine yükselmiş olması ana etken diyebiliriz. Yani savaşın etkisinin azalmasıyla piyasa normal kendi dinamiklerine geri döndü.

"PERŞEMBE GÜNKÜ VERİYİ ALTIN YATIRIMCILARININ YAKINDAN TAKİP ETMESİNDE FAYDA VAR"

Bu haftanın özelinde İran'la Amerika arasındaki haber akışı halen piyasayı meşgul etmeye devam ediyor. O taraftaki gündemi yakından takip ediyoruz. Diğer günün önemli gelişme ise veri anlamında bu Fed'den sonra artık her verinin önemli olacağını anlamıştık. Çünkü özellikle Fed başkanı Kevin Warsh'ın yapmış olduğu açıklamalarla beraber Fed'in sözlü yönlendirme yapmayacağını ve her veriye göre değerlendirileceğini anlamıştık ki ve o yüzden bu hafta açıklanacak olan Fed'in de yakından takip ettiği enflasyon rakamı olan PCE rakamları kişisel tüketim harcamaları verisi burada önemli olmuş olacak. Çekirdek tarafta yıllık bazda %3.3'ün üzerindeki veri faiz artırım beklentisini Eylül'de daha da güçlendirebilir. Bu ise piyasalarda daha fazla baskı yaratabilir. O yüzden Perşembe günkü veriyi altın yatırımcılarının yakından takip etmesinde fayda var"