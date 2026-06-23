FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Altın yatırımcısı için 'Perşembe'yi işaret etti 'Güçlendirebilir'

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş altın yatırımcısının radarında olurken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, altın yatırımcılarının yakından takip etmesi gereken veriyi ve günü değerlendirdi.

Altın yatırımcısı için 'Perşembe'yi işaret etti 'Güçlendirebilir'
Hande Dağ

Altın fiyatları yeni güne düşüşle başladı. Ons altında gün içinde en yüksek 4198 dolar, en düşük 4091 dolar seviyesi görüldü. Ons altın saat 14.23 itibarıyla 4.130 dolar seviyesinde seyrediyor. Altındaki düşüş ve nedenleri merak uyandırırken altının geleceğine dair tahminler de araştırılıyor.

Altın yatırımcısı için Perşembe yi işaret etti Güçlendirebilir 1

"DÜŞÜŞÜN İKİ ANA ETMENİ VAR"

A Para canlı yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Altın cephesinde bu hafta düşüşün iki ana etmeni var. Bir tanesi savaşın bitmiş olması, İran'la müzakerelerin olumlu geçmesi ve İran'a 60 günlük bir süre tanınmış olması. Tabii Hürmüz Boğazı'nın sağlıklı bir şekilde akışa açılmış olması petrol fiyatlarındaki gerileme altının üzerindeki jeopolitik baskıyı da azalttığından dolayı bir miktar gerilemelerin olduğunu görüyoruz. Diğer etmen ise geçtiğimiz haftalarda da Fed'den gelen şahin mesajlardı. Fed muhtemelen önümüzdeki aylarda faiz artırımına gidecek. Sadece yıl sonunda Aralık itibarıyla faiz artırımını konuşuyoruz ama hem Deutsche Bank hem Bank of America raporlarını eylülde faiz artırabilir beklentisiyle güncellemiş oldu. Yani piyasa aslında yılın sonundan daha önce 3. çeyrekte faiz artırımı beklemeye başladı. Fiyatlar da buna paralel olarak gelişiyor açıkçası. Hem altında işte Nasdaq'ta faiz karşısında ters korele olan hisse senetlerinde yani teknoloji tarafında altın tarafında düşüşlerin olduğunu görüyoruz. Bu altının teknik olarak takip ettiğimiz bazı önemli seviyeleri vardı. 4100 dolar seviyesi uzun süredir test edilen ama yeniden üzerine fiyatların attığı bir seviyeydi. Geçtiğimiz hafta da yine üzerinde kapanışların geldiğini gördük ama bu sabah itibarıyla kritik olan o 4100 dolar seviyesinin altına geldiğini görüyoruz. Bu bir miktar daha düşüşlerin devam edebileceğini bize gösteriyor. Artık burada Deutsche Bank'ın da tahminini oluşturan 3800-3900 bandına doğru bir gerilemeyi beraberinde getirebilir.

Altın yatırımcısı için Perşembe yi işaret etti Güçlendirebilir 2

"REVİZYONLARI ÇOK DİKKATE ALMAMAK GEREKİYOR"

Hem yatırım bankalarından da bu noktada revizyonların geldiğini gördük. Hem JP Morgan'ın ve Deutsche Bank tarafından güncellemeler var. Ama yatırım bankalarındaki fiyat tahminleri biraz daha hem jeopolitik hem de Merkez Bankası politikalarıyla şekillenen bir görünüm içerisinde oluyor ki geçtiğimiz yıl altın yılı 4300 dolar seviyelerinde kapanırken birçok yatırım kuruluşunun yılı 3500 dolarla 3000-4000 dolar arasında kapatması yönündeydi. O yüzden bu tarz revizyonları çok dikkate almamak gerekiyor ama temel unsura baktığımızda Fed'in faiz artırması, dolar endeksinin de 13 ayın en yüksek seviyelerine yükselmiş olması ana etken diyebiliriz. Yani savaşın etkisinin azalmasıyla piyasa normal kendi dinamiklerine geri döndü.

Altın yatırımcısı için Perşembe yi işaret etti Güçlendirebilir 3

"PERŞEMBE GÜNKÜ VERİYİ ALTIN YATIRIMCILARININ YAKINDAN TAKİP ETMESİNDE FAYDA VAR"

Bu haftanın özelinde İran'la Amerika arasındaki haber akışı halen piyasayı meşgul etmeye devam ediyor. O taraftaki gündemi yakından takip ediyoruz. Diğer günün önemli gelişme ise veri anlamında bu Fed'den sonra artık her verinin önemli olacağını anlamıştık. Çünkü özellikle Fed başkanı Kevin Warsh'ın yapmış olduğu açıklamalarla beraber Fed'in sözlü yönlendirme yapmayacağını ve her veriye göre değerlendirileceğini anlamıştık ki ve o yüzden bu hafta açıklanacak olan Fed'in de yakından takip ettiği enflasyon rakamı olan PCE rakamları kişisel tüketim harcamaları verisi burada önemli olmuş olacak. Çekirdek tarafta yıllık bazda %3.3'ün üzerindeki veri faiz artırım beklentisini Eylül'de daha da güçlendirebilir. Bu ise piyasalarda daha fazla baskı yaratabilir. O yüzden Perşembe günkü veriyi altın yatırımcılarının yakından takip etmesinde fayda var"

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yıldız Holding yapay zekâyı girişimlerle buluşturuyorYıldız Holding yapay zekâyı girişimlerle buluşturuyor
'Ekonomileri askerleşiyor' Rusya'dan ABD çıkışı!'Ekonomileri askerleşiyor' Rusya'dan ABD çıkışı!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.154,00
6.154,94
% -1.71
14:48
Ons Altın / TL
191.669,21
191.743,76
% -1.58
15:03
Ons Altın / USD
4.124,83
4.125,43
% -1.58
15:03
Çeyrek Altın
9.846,40
10.063,33
% -1.71
14:48
Yarım Altın
19.631,27
20.126,66
% -1.71
14:48
Ziynet Altın
39.385,61
40.130,23
% -1.71
14:48
Cumhuriyet Altını
41.100,00
41.721,00
% -2.07
12:19
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da kahreden kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Özgür Özel'in yeni parti planında şaşırtan iddia: ‘Ekrem İmamoğlu yok’

Özgür Özel'in yeni parti planında şaşırtan iddia: ‘Ekrem İmamoğlu yok’

Nefesleri kesen mücadelede tam 5 gol çıktı! Norveç Senegal'i geçti

Nefesleri kesen mücadelede tam 5 gol çıktı! Norveç Senegal'i geçti

Siyah bikinisiyle poz verdi! Fiziğini sergiledi

Siyah bikinisiyle poz verdi! Fiziğini sergiledi

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

Altında sert düşüş: 'Aynı desteği görmüyor'

Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor

Milyonlara sigorta ve emeklilik uyarısı: Maaş kesiliyor, faiziyle geri alınıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.