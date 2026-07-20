Akaryakıtta fiyat artışı kapıda! Yarından itibaren geçerli olacak

Akaryakıt fiyatlarında bir kez daha değişiklik bekleniyor. Küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından motorin fiyatlarının yeniden yükseleceği öngörülüyor. Sektörden edinilen bilgilere göre, litre başına 1,12 liralık artışın yarından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.
Son dönemde enerji piyasalarında etkisini artıran ABD-İran gerilimi, petrol arzına yönelik kaygılarla birlikte fiyatlamaları yukarı yönlü etkiliyor. Petrol stoklarındaki gerileme ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler de akaryakıt maliyetlerini artıran unsurlar arasında yer alıyor.
Akaryakıt fiyatlarında artış yalnızca bu haftayla sınırlı kalmadı. Geçen hafta cuma günü motorinin litre fiyatına 3,12 TL, benzinin litre fiyatına ise 1,14 TL zam uygulanmıştı.
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 65.69 TL
Motorin: 73.13 TL
LPG: 31.19 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 65.54 TL
Motorin: 72.98 TL
LPG: 30.59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.66 TL
Motorin: 74.25 TL
LPG: 31.29 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 66.94 TL
Motorin: 74.52 TL
LPG: 31.19 TL
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