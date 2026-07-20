Milyonların maaşında yeni hesap! Hükümet yeni asgari ücret modeli için düğmeye bastı

Yılın yarısından fazlası geride kalırken 2027'de asgari ücret zammının ne kadar olacağı konuşulmaya başladı. 1 Ocak 2026'dan itibaren 28 bin bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücret artışında önümüzdeki dönem farklı bir artış yaşanabilir. TGRT Haber'de aktarılan bilgiye göre hükümet, iş gücü piyasasının ihtiyaç ve taleplerinin değerlendirildiği yeni bir asgari ücret düzenlemesi için düğmeye bastı.

YENİ ASGARİ ÜCRET MODELİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yeni asgari ücret modelinde yaşam şartları, ekonomik ayrımlar gibi etkenlerde sektörel ve bölgesel farklılıkların değerlendirilmesi bekleniyor. Hükümetin çalışmalara başladığı belirtilirken, yeni bir düzenleme üzerinde çalışılması durumunda sosyal tarafların görüşü alınacak, çalışanların hak kaybına uğramaması hedeflenecek, ayrıca işverenler için sürdürülebilir üretim dengesi gözetilecek.

BAKANLIK DEVREDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili kurumlar, ilk aşamada tamamlanıp taslak haline getirilen çalışmaları değerlendirecek, ardından nihai kararın verilmesi bekleniyor.

UYGULAMADA DÜNYA ÇAPINDA YAYGIN

Dünyada asgari ücret uygulamaları ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösteriyor. Bölgesel sistemin uygulandığı ülkelerde ücretler, yaşam maliyeti ve ekonomik koşullara göre değişebiliyor. ABD'de federal bir asgari ücret bulunsa da eyaletler ve bazı şehirler daha yüksek taban ücret belirleyebiliyor. Kanada'da da asgari ücret eyaletlere göre değişirken, Japonya'da 47 idari birimin her biri için ayrı ücret uygulanıyor. Çin ve Hindistan'da ise ücretler eyaletlerin ve şehirlerin ekonomik şartları dikkate alınarak belirleniyor.

Avrupa'da ise farklı modeller öne çıkıyor. Almanya'da Türkiye'ye benzer şekilde ülke genelinde geçerli bir yasal asgari ücret bulunurken, bazı sektörlerde toplu iş sözleşmeleriyle daha yüksek ücretler uygulanabiliyor. İtalya ve Avusturya'da yasal bir asgari ücret yerine ücretler büyük ölçüde sektör bazlı toplu iş sözleşmeleriyle belirleniyor. Belçika'da ise ulusal taban ücretin yanı sıra birçok sektörde toplu sözleşmelerle daha yüksek asgari ücret seviyeleri hayata geçiriliyor.