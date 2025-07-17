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Altın yatırımcısına 'aceleci olmayın' uyarısı! 'Gram altın o fiyata kadar yükselecek'

Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Altın yatırımcısı bu soruların yanıtını aramaya devam ederken gram altın güne düşüşle başlamıştı. Bir süre sonra yeniden yükselişe geçen ve tekrar düşüş hareketi gösteren altında hem son durum hem de tahminler merak ediliyor. İşte uzman isimlerin altın fiyatları tahminleri ve gram altın için konuşulan rakamlar...

Altın yatırımcısına 'aceleci olmayın' uyarısı! 'Gram altın o fiyata kadar yükselecek'
Hande Dağ

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram altın fiyatı için konuşulan rakamlar neler? Hem elinden altın bulunduran altın yatırımcısı hem de altın almayı düşünenler altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği dikkatle takip ederken uzmanların altın yorum ve tahminlerini de merak ediyor. Uzman isimlerden altına dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Altın yatırımcısına aceleci olmayın uyarısı! Gram altın o fiyata kadar yükselecek 1

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatı, yeni güne düşüşle başlamıştı. Gram altın son olarak saat 15.30 itibarıyla 4308 TL civarında seyrediyor.

Altın yatırımcısına aceleci olmayın uyarısı! Gram altın o fiyata kadar yükselecek 2

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı da yeni güne düşüşle başlamıştı. Ons altın son olarak saat 15.45 itibarıyla 3312 dolar civarında seyrediyor.

Altın yatırımcısına aceleci olmayın uyarısı! Gram altın o fiyata kadar yükselecek 3

ALTINDAN YENİ REKOR GELİR Mİ?

CNN Türk'te yer alan haberde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Nisan ayında 4.350 lira seviyesini görmüştü. İran - İsrail savaşında 4.447 lira seviyesini görmüştü. Bu yeni rekorlar bu şekildeydi. Yani savaş riskiyle birlikte görülmüştü. Yine Kasım ayına kadar ons altın tarafında hedefimiz 3.500 dolar seviyesi. Gram altın TL fiyatında 4.500 lira seviyesine kadar yükselişin devamını bekliyoruz" dedi.

Altın yatırımcısına aceleci olmayın uyarısı! Gram altın o fiyata kadar yükselecek 4

Memiş "Yatırımcısına şunu söylüyoruz; eğer nakde ihtiyacınız yoksa, elinizde altınınız varsa bulundurmaya devam edin ve nakde ihtiyacınız yoksa bozdurmak için aceleci olmayın" şeklinde konuştu.

Altın yatırımcısına aceleci olmayın uyarısı! Gram altın o fiyata kadar yükselecek 5

"ONS FİYATINDA TEKRARDAN YUKARI YÖNLÜ KIPIRDAMALAR MUHAKKAK OLACAKTIR"

Ekol TV yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar ise "Aslında İsrail ile Suriye arasındaki dün yaşanan olaylar piyasaları çok fazla etkilemedi. Gram altın TL dün 4330 lira seviyesindeydi. 4380'e doğru akşam saatlerinde yükseldi ama bugüne düşüşle başladı gram altın TL'de. 4310 liradan sabah açılış fiyatları vardı. Aslında baktığımız zaman piyasaları çok fazla etkilemedi ama altındaki biz fiyat oynaklığını, Ortadoğu'daki yaşanan belirsizlik, Trump'ın uyguladığı tarifeler ve Ağustos ayından itibaren ilaçlara ve çiplere getireceği ek gümrük tarifelerinden dolayı biz zaten ons fiyatında yukarı yönlü tepkimeler bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte uzun vadede, orta ve uzun vadeye baktığımız zaman da ons fiyatında tekrardan yukarı yönlü kıpırdamalar muhakkak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Altın yatırımcısına aceleci olmayın uyarısı! Gram altın o fiyata kadar yükselecek 6

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.321,64
4.322,12
% -0.23
18:37
Ons Altın / TL
134.468,95
134.491,73
% -0.24
18:52
Ons Altın / USD
3.338,09
3.338,44
% -0.27
18:52
Çeyrek Altın
6.914,63
7.066,67
% -0.23
18:37
Yarım Altın
13.786,04
14.133,34
% -0.23
18:37
Ziynet Altın
27.658,52
28.180,24
% -0.23
18:37
Cumhuriyet Altını
28.590,00
29.022,00
% 0.23
16:55
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Gram altın 4000 tl nın altına dusecek goreceksınızz
kiraz’ın 600 tl olduğu yerde , altın şuan su’dan ucuz ,
çıkacak deyip millete altın aldırıyorlar
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