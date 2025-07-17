Altın yatırımcısına 'aceleci olmayın' uyarısı! 'Gram altın o fiyata kadar yükselecek'

Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Gram altın fiyatı için konuşulan rakamlar neler? Hem elinden altın bulunduran altın yatırımcısı hem de altın almayı düşünenler altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği dikkatle takip ederken uzmanların altın yorum ve tahminlerini de merak ediyor. Uzman isimlerden altına dair çarpıcı değerlendirmeler geldi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatı, yeni güne düşüşle başlamıştı. Gram altın son olarak saat 15.30 itibarıyla 4308 TL civarında seyrediyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı da yeni güne düşüşle başlamıştı. Ons altın son olarak saat 15.45 itibarıyla 3312 dolar civarında seyrediyor.

ALTINDAN YENİ REKOR GELİR Mİ?

CNN Türk'te yer alan haberde Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Nisan ayında 4.350 lira seviyesini görmüştü. İran - İsrail savaşında 4.447 lira seviyesini görmüştü. Bu yeni rekorlar bu şekildeydi. Yani savaş riskiyle birlikte görülmüştü. Yine Kasım ayına kadar ons altın tarafında hedefimiz 3.500 dolar seviyesi. Gram altın TL fiyatında 4.500 lira seviyesine kadar yükselişin devamını bekliyoruz" dedi.

Memiş "Yatırımcısına şunu söylüyoruz; eğer nakde ihtiyacınız yoksa, elinizde altınınız varsa bulundurmaya devam edin ve nakde ihtiyacınız yoksa bozdurmak için aceleci olmayın" şeklinde konuştu.

"ONS FİYATINDA TEKRARDAN YUKARI YÖNLÜ KIPIRDAMALAR MUHAKKAK OLACAKTIR"

Ekol TV yayınında konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Nasri Amcalar ise "Aslında İsrail ile Suriye arasındaki dün yaşanan olaylar piyasaları çok fazla etkilemedi. Gram altın TL dün 4330 lira seviyesindeydi. 4380'e doğru akşam saatlerinde yükseldi ama bugüne düşüşle başladı gram altın TL'de. 4310 liradan sabah açılış fiyatları vardı. Aslında baktığımız zaman piyasaları çok fazla etkilemedi ama altındaki biz fiyat oynaklığını, Ortadoğu'daki yaşanan belirsizlik, Trump'ın uyguladığı tarifeler ve Ağustos ayından itibaren ilaçlara ve çiplere getireceği ek gümrük tarifelerinden dolayı biz zaten ons fiyatında yukarı yönlü tepkimeler bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte uzun vadede, orta ve uzun vadeye baktığımız zaman da ons fiyatında tekrardan yukarı yönlü kıpırdamalar muhakkak olacaktır" ifadelerini kullandı.