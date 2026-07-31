Altın yatırımcısını ilgilendiriyor! İslam Memiş yeni döneme işaret etti

Dünya Altın Konseyi, küresel altın talebine ilişkin raporunu yayımladı. Rapora göre yılın ikinci çeyreğinde de altına olan ilgi güçlü seyrini sürdürdü. Nisan, mayıs ve haziran aylarında altın alımı 1269 ton seviyesinde gerçekleşirken, yılın ilk yarısındaki toplam altın talebi yıllık bazda yüzde 2 artışla 2552 tona ulaştı.

Altına yönelik talebin parasal değeri ise 380 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı. Külçe ve altın sikke yatırımları ikinci çeyrekte 350 tonla yatay seyrederken, merkez bankaları aynı dönemde 289 ton altın alımı gerçekleştirdi.

MERKEZ BANKALARI ALTIN ALIMINI SÜRDÜRÜYOR

Altın piyasasındaki gelişmeleri değerlendiren Haber Global’e konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalar açısından yoğun bir haftanın geride kaldığını söyledi.

Merkez bankalarının faiz kararlarını açıkladığını belirten Memiş, piyasa beklentileri doğrultusunda sürpriz bir karar çıkmadığını ve faiz kararlarında değişikliğe gidilmediğini ifade etti. İç piyasada işsizlik rakamlarının takip edildiğini aktaran Memiş, yarım puanlık bir düşüş yaşandığını dile getirdi.

Küresel piyasalarda Amerika-İran geriliminin petrol fiyatları üzerindeki etkisinin yakından takip edildiğini belirten Memiş, geniş bant aralığında dalgalanmalar görüldüğünü söyledi.

PETROL VE ALTINDA DALGALI SEYİR

İslam Memiş, petrol fiyatlarında 84-89 dolar aralığında hareket görüldüğünü belirterek, dalgalı bir piyasanın geride bırakıldığını ifade etti. Kapanış rakamlarının hafta başıyla hemen hemen aynı seviyelerde olduğunu dile getiren Memiş, altın fiyatlarının küresel piyasalarda gerilemesine rağmen merkez bankalarının altın alımlarını sürdürdüğünü söyledi.

Memiş, "Toplamda ilk yarıda 450 tonluk bir altın alımı yaptılar. Çin başta geliyor tabii ki. Yine 2026 ve 2027 de dahil olmak üzere ülkelerin rezervlerini artıracağı bir yıl" değerlendirmesinde bulundu.

"FİZİKİ ALTIN KÜRESEL SİSTEM İÇİN ÖNEMLİ"

Dijital paralara geçiş sürecine dikkat çeken İslam Memiş, bu dönemde fiziki altının önem kazanacağını ifade etti.

Memiş, "Çünkü dijital paralara geçiş dönemi olacağını ben öngörüyorum ve bu süreçte de altına dayalı para sistemi beklediğim için küreselcilere lazım fiziki altına. O yüzden toplama yılında yüksek bir fiyattan değil düşük bir fiyattan topluyorlar" ifadelerini kullandı.

Ons altının uluslararası piyasalarda 4000-4100 dolar aralığında işlem gördüğünü belirten Memiş, fiziki altın kapalı çarşı piyasasında gram altının 6 bin 210 lira seviyesinde bulunduğunu ve fiyatların 6 bin-6 bin 250 lira aralığında dalgalanmaya devam ettiğini söyledi.

SAVAŞ VE KRİZ SENARYOSU ALTINDA ETKİLİ OLABİLİR

Altında savaş başlığı altında baskılanma sürecinin devam edebileceğini belirten Memiş, kalıcı bir anlaşma ve ateşkes haberi gelmeden bu baskının kolay kolay kalkmayacağını söyledi.

Memiş, "Çünkü petrol ve altın tarafında ciddi bir dalgalanma söz konusu. Doların güçlü olduğu, petrolün güçlü olduğu ortamlarda altını şu anda birçok merkez bankaları ve küreselciler özellikle toplamaya devam ediyorlar. Bu yıl fiziki olarak onlara lazım" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki haftaya ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, piyasaların daha sakin ve dar bant aralığında hareket etmesini beklediğini belirtti.

Altın fiyatlarının ilerleyen dönemde hangi gelişmelerle yükselişe geçebileceğine ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, 2026 yılının sonuna kadar ve 2027 dahil olmak üzere fiziki altının sisteme lazım olmaya devam edeceği yönündeki görüşünü yineledi.

Memiş, "Onlar toplamaya devam edecek uyarım vardı. Aynı düşüncem geçerli. Onlar stoklarını tamamen doldurduktan sonra iki sebepten dolayı yükselişleri başlatabilirler. Birincisi savaş. İkincisi de büyük bir ekonomik kriz. Bu sefer o yüksekten fiyatı satmak için de bu gerekçeleri ön plana koyarlar diye düşünüyorum" dedi.