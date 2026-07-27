Altın yükseldi: 'İyimserlik' çıkışı! Petrol fiyatına vurgu yaptı

Altın, Orta Doğu'daki çatışmaların duraksaması, petrolde gerileme, enflasyon endişelerinin hafiflemesiyle 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü yükseldi. Piyasalar ise bu hafta açıklanacak olan Fed faiz kararına kilitlendi. Ons altın fiyatı yüzde 1,4 artışla 4.110,56 dolara yükseldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4116 dolar, en düşük 4053 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.50 itibarıyla 4090 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın gün içinde en yüksek 6267 TL, en düşük 6167 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.36 itibarıyla 6.231 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın bugün hem petrol hem de ABD dolarındaki düşüşten destek buluyor. ABD ile İran arasında gerilimin azalacağına yönelik beklentiler hem petrolü hem de doları aşağı çekti. Petrol fiyatlarındaki gerileme enflasyon endişelerini hafifletiyor" değerlendirmesini yaptı.

ABD dolar endeksi yüzde 0,3 gerilerken bu durumun dolar cinsinden fiyatlanan altın gibi metalleri diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha cazip hale getirdiği aktarıldı. Petrol fiyatları ise gün içinde yüzde 4’ten fazla geriledi.

Senenin başlarında başlaya çatışmalar sebebiyle yükselen petrol fiyatları enflasyon endişelerini artırmış ve merkez bankalarının faiz artırımlarına yönelebileceği beklentisini güçlendirmişti. Söz konusu durum, yüksek faiz oranlarının faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırması nedeniyle, enflasyona karşı korunma aracı olarak görülen altında baskı yaratmıştı.

"UZUN VADEDE ALTIN KONUSUNDA İYİMSERLİĞİMİ KORUYORUM"

Waterer'ın "Uzun vadede altın konusunda iyimserliğimi koruyorum. Ancak kısa vadede altının yönü büyük ölçüde petrol fiyatlarının seyrine bağlı olacak. Kalıcı bir barış sağlanana kadar jeopolitik gelişmeler nedeniyle fiyat hareketlerinin dalgalı olması muhtemel" dediği aktarıldı.

Diğer yandan piyasalar bu hafta gerçekleşecek Fed toplantısına kilitlendi. Yatırımcıların ve ekonomistlerin bankanın faiz oranlarını sabit tutmasını beklediği kaydedildi. CME FedWatch verilerine göre piyasalar, eylül ayında faiz artırımı ihtimalini yaklaşık yüzde 80 olarak fiyatlıyor.

Öte yandan spot gümüş de yüzde 2,8 artış ile ons başına 59,81 dolara çıktı.