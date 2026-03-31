Altın yükselişe geçti: Fiyatlarda 1 haftanın zirvesi! İşte çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları 31 Mart 2026 Salı günü itibarıyla Orta Doğu'daki çatışmalarda gerilimin azalabileceğine dair beklentilerle beraber yükselti. Altındaki yükselişte Fed ve ABD Başkanı Donald Trump'a dair açıklamaların etkili olduğu belirtiliyor. Peki, son olarak gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Ons altın ne kadar? İşte 31 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 6606 TL, en düşük 6298 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.08 itibarıyla 6.525 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 4619 dolar, en düşük 4482 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.23 itibarıyla 4561 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın, ABD Başkanı Donal Trump'ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair çıkan haberler ve Fed'in faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamalarının ardından iki günlük yükselişini devam ettirdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı kapalı kalsa bile ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunu sona erdirmeye hazır olduğuna dair haber akışları devam eden çatışmanın sona erebileceğine yönelik umutları artırdı.

Diğer yanda Fed'den gelen açıklamalar da yükselişte etkili oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin benzin fiyatlarını etkileyeceğini belirterek, "Ancak politikalarımızın, gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Öte yandan bugünkü ilk işlemlerde ons altın en yüksek 4.619 doları görmesiyle son 1 haftanın en yüksek seviyesini test etti.

CANLI ALTIN FİYATLARI

31 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

GRAM ALTIN

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.10 itibarıyla 10.660 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.10 itibarıyla 21.322 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 45.548 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 111.192 TL seviyesinde.