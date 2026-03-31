Altın yükselişe geçti: Fiyatlarda 1 haftanın zirvesi! İşte çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatları sert düşüşlerin ardından yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Altındaki söz konusu yükselişte ABD Başkanı Donald Trump ve Fed'e dair haber akışlarının etkili olduğu kaydediliyor. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte 31 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları 31 Mart 2026 Salı günü itibarıyla Orta Doğu'daki çatışmalarda gerilimin azalabileceğine dair beklentilerle beraber yükselti. Altındaki yükselişte Fed ve ABD Başkanı Donald Trump'a dair açıklamaların etkili olduğu belirtiliyor. Peki, son olarak gram altın ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? Ons altın ne kadar? İşte 31 Mart 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın gün içinde en yüksek 6606 TL, en düşük 6298 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.08 itibarıyla 6.525 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın ise gün içinde en yüksek 4619 dolar, en düşük 4482 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.23 itibarıyla 4561 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın, ABD Başkanı Donal Trump'ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirmeye istekli olduğuna dair çıkan haberler ve Fed'in faiz artışı beklentilerini yumuşatan açıklamalarının ardından iki günlük yükselişini devam ettirdi. Trump'ın Hürmüz Boğazı kapalı kalsa bile ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonunu sona erdirmeye hazır olduğuna dair haber akışları devam eden çatışmanın sona erebileceğine yönelik umutları artırdı.

Diğer yanda Fed'den gelen açıklamalar da yükselişte etkili oldu. Fed Başkanı Jerome Powell, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin benzin fiyatlarını etkileyeceğini belirterek, "Ancak politikalarımızın, gelişmelerin seyrini bekleyip görmek için uygun bir konumda olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Öte yandan bugünkü ilk işlemlerde ons altın en yüksek 4.619 doları görmesiyle son 1 haftanın en yüksek seviyesini test etti.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

31 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.23 itibarıyla 4561 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.08 itibarıyla 6.525 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.10 itibarıyla 10.660 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.10 itibarıyla 21.322 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 45.548 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 111.192 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.527,30
6.528,18
% 1.24
07:59
Ons Altın / TL
202.463,48
202.512,96
% 1
08:14
Ons Altın / USD
4.552,79
4.553,36
% 0.91
08:14
Çeyrek Altın
10.443,68
10.673,58
% 1.24
07:59
Yarım Altın
20.822,08
21.347,16
% 1.24
07:59
Ziynet Altın
41.774,70
42.563,75
% 1.24
07:59
Cumhuriyet Altını
43.803,00
44.468,00
% -0.84
17:06
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

