Altın yükselişini koruyor: Gram ve çeyrek altın 24 Ağustos tarihinde ne kadardan satılıyor?

Hafta başından itibaren rekor bir yükselişe geçen gram altın 2,744 lira iken çeyrek altın 4,390 lira seviyelerine ulaştı. Gram altın son bir yıla göre ise; 1,674.28 liradan 2 bin 700 lira seviyelerine yükselerek yüzde 62,66 değer kazancı yaşadı.

24 Ağustos Cumartesi altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Dün yükselişle başlayan altın fiyatları bugünde seviyesini koruyarak yükselişi sabitlendi. Güncel piyasalarda gram altın fiyatı 2,744 liradan, çeyrek altın fiyatı 4,390 liradan işlem görüyor. İşte 24 Ağustos 2024 altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Gram altın dün 2 bin 731 liradan kapanış yaparken; bugün 2 bin 744 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 369 liradan, 4,390 lira oldu.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN KAÇ LİRA?

Kapalıçarşı'da gram altın 2 bin 815 liradan satılıyorken; çeyrek altın 4 bin 592 TL'den alıcı buluyor.