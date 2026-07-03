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Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye

Altın fiyatları son dakika! 3 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket gözlemleniyor. İşte altında son durum...

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye
Hande Dağ

Altın yükseliyor mu düşüyor mu? Altın yatırımcısı altındaki fiyat hareketlerini yakından takip ederken 3 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla altın fiyatlarında yeni bir hareketlilik yaşanıyor. Altın cuma günü yüzde 1'in üzerinde yükseldi ve son beş haftadaki ilk haftalık kazancına yöneldi. İşte altın fiyatlarında son durum...

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye 1

Altın, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri sonrası yatırımcıların Fed'in faiz artırımı beklentilerini azaltmasıyla beraber cuma günü yüzde 1'in üzerinde yükseldi. Böylece son 5 haftadaki ilk haftalık kazancına yöneldi. Spot altın yüzde 1,4 artışla ons başına 4.179,94 dolara yükselerek 23 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye 2

Altında, beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam ve özel sektör istihdam verilerinin enflasyon ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağına dair endişeleri azaltması etkili oldu. Bu doğrultuda altın, haftalık bazda yüzde 2,3 değer kazanma yolunda ilerliyor. Bu durumun, 25 Mayıs haftasından beri ilk haftalık yükseliş olması bekleniyor.

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye 3

Diğer yandan ABD dolarının haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanmasının, dolar cinsinden fiyatlanan altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha cazip hale getirdiği belirtiliyor.

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye 4

"FED'İN FAİZ ARTIRACAĞI BEKLENTİSİNİ AZALTIYOR"

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, "Piyasa, Fed’in bu yılın geri kalanında ve gelecek yılın ilk çeyreğinde faiz artıracağı beklentisini azaltıyor. Bunun temel nedeni ise dün açıklanan beklentilerin altında kalan ABD iş gücü piyasası verileri" dedi. CME FedWatch verilerine göre yatırımcıların, eylül ayında Fed’in faiz artırma olasılığını yaklaşık yüzde 54 olarak fiyatladığı aktarıldı. Bu oranın, veriler açıklanmadan önce yüzde 66 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye 5

"TAMAMEN ORTADAN KALKMIŞ DEĞİL"

Öte yandan Wongun, "Faiz artırımı beklentileri tamamen ortadan kalkmış değil. Yıl sonuna doğru altın fiyatlarında yeni bir zayıflama dalgası görülebilir ve ons fiyatı 3.500 dolar seviyesine gerileyebilir" değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye 6

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4195 dolar, en düşük 4121 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 06.54 itibarıyla 4176 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye 7

Gram altın gün içinde en yüksek 6313 TL, en düşük 6189 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 06.39 itibarıyla 6289 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın yükselişte: Sebebi belli oldu, o tarihten beri en yüksek seviye 8

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