Altın yükselişte! Trump'ın ateşkes açıklamasıyla piyasalar coştu: Gümüş, kripto yükseldi, petrol düştü

Altın fiyatları son dakika... Orta Doğu'daki ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta kritik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Ateşkes açıklaması sonrası piyasalar harekete geçti. Dün akşam 110 dolarda işlem gören Brent petrol fiyatı bugün sabah saatlerinde 95 dolara kadar geriledi. Bu durum piyasalarda risk iştahını artırdı. Petrolde saatler içinde %-14’e yaklaşan sert düşüş yaşanması sonrası altın, gümüş, kripto varlıklar ve borsalarda sert yükseliş yaşandı.

Orta Doğu'da yaşanan gerilimli süreçte 4099 doları test eden ons altın, bugün 4858 kadar yükseldi. Gümüş fiyatı da yükselişe geçerek 76,50 dolar seviyesine yöneldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4857 dolar, en düşük 4709 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.21 itibarıyla 4795 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise gün içinde en yüksek 6961 TL, en düşük 6743 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.13 itibarıyla 6869 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons gümüş ise saat 07.26 itibarıyla 76,48 dolar seviyesinde, gram gümüş saat 07.26 itibarıyla 109,52 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Diğer yandan Bitcoin, Trump’ın İran ile iki haftalık ateşkes ilan ettiğini ve bunun Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına bağlı olduğunu açıklamasının ardından değer kazandı.

Altın ve gümüşte olduğu gibi kriptolarda da pozitif fiyatlamalar öne çıktı. Jeopolitik tansiyonda düşüşle beraber BTC fiyatı 72 bin 750 dolara kadar yükseldi. Pazartesi günü 68.850 dolardan kapanış yapan BTC fiyatında sabah saatlerinde 71.500 dolara yakın görünüm devam ediyor. Yeniden psikolojik 70 bin dolar seviyesini aşarak son 3 haftanın en yüksek noktalarını test etti.

8 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.20 itibarıyla 11.226 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 22.448 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.31 itibarıyla 47.440 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.32 itibarıyla 115.462 TL seviyesinde.