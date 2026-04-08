Altın yükselişte! Trump'ın ateşkes açıklamasıyla piyasalar coştu: Gümüş, kripto yükseldi, petrol düştü

Altın fiyatlarında son durum! ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmasının ardından piyasalar hareketlendi. Altın fiyatları ve gümüş fiyatları yükselişe geçerken Bitcoin son 3 haftanın zirvesine yöneldi. Petrol fiyatında da sert düşüş yaşandı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? Gümüş fiyatı ne kadar? İşte 8 Nisan 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları...

Hande Dağ

Altın fiyatları son dakika... Orta Doğu'daki ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta kritik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiğini açıkladı. Ateşkes açıklaması sonrası piyasalar harekete geçti. Dün akşam 110 dolarda işlem gören Brent petrol fiyatı bugün sabah saatlerinde 95 dolara kadar geriledi. Bu durum piyasalarda risk iştahını artırdı. Petrolde saatler içinde %-14’e yaklaşan sert düşüş yaşanması sonrası altın, gümüş, kripto varlıklar ve borsalarda sert yükseliş yaşandı.

Orta Doğu'da yaşanan gerilimli süreçte 4099 doları test eden ons altın, bugün 4858 kadar yükseldi. Gümüş fiyatı da yükselişe geçerek 76,50 dolar seviyesine yöneldi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın gün içinde en yüksek 4857 dolar, en düşük 4709 dolar seviyesini gördü. Ons altın saat 07.21 itibarıyla 4795 dolar seviyesinde seyrediyor.

Gram altın ise gün içinde en yüksek 6961 TL, en düşük 6743 TL seviyesini gördü. Gram altın saat 07.13 itibarıyla 6869 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons gümüş ise saat 07.26 itibarıyla 76,48 dolar seviyesinde, gram gümüş saat 07.26 itibarıyla 109,52 TL seviyesinde fiyatlanıyor.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Diğer yandan Bitcoin, Trump’ın İran ile iki haftalık ateşkes ilan ettiğini ve bunun Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına bağlı olduğunu açıklamasının ardından değer kazandı.

Altın ve gümüşte olduğu gibi kriptolarda da pozitif fiyatlamalar öne çıktı. Jeopolitik tansiyonda düşüşle beraber BTC fiyatı 72 bin 750 dolara kadar yükseldi. Pazartesi günü 68.850 dolardan kapanış yapan BTC fiyatında sabah saatlerinde 71.500 dolara yakın görünüm devam ediyor. Yeniden psikolojik 70 bin dolar seviyesini aşarak son 3 haftanın en yüksek noktalarını test etti.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

8 NİSAN GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 4795 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.13 itibarıyla 6869 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.20 itibarıyla 11.226 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 22.448 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.31 itibarıyla 47.440 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 07.32 itibarıyla 115.462 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.911,49
6.912,40
% 2.41
08:59
Ons Altın / TL
214.845,67
214.885,56
% 2.33
09:14
Ons Altın / USD
4.825,13
4.825,69
% 2.53
09:14
Çeyrek Altın
11.058,38
11.301,78
% 2.41
08:59
Yarım Altın
22.050,70
22.606,42
% 2.42
08:59
Ziynet Altın
44.233,51
45.068,87
% 2.41
08:59
Cumhuriyet Altını
44.601,00
45.276,00
% -0.54
17:04
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eeee bizde düşmeyecekmi mazot,benzin..:):)
savaş olur altın yükselir savaş biter altın yine yükselir. olan ikinci Dünya ülkelerine olur.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

